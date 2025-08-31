Βίντεο από σύγκρουση πλοίων στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας - Έσπασαν οι κάβοι του ενός

Το λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας ενημερώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου ότι ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο, υπέστη θραύση των δύο αριστερών κάβων του, με αποτέλεσμα η πρύμνη του να μετατοπιστεί και να προσκρούσει στην πρυμναία πλευρική πλευρά άλλουΕ/Γ-Ο/Γ, ενώ τα δύο πλοία βρίσκονταν ελλιμενισμένα στο λιμάνια της πόλης.



Κατόπιν διενέργειας ελέγχου από Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων του λιμένα, διαπιστώθηκαν ήσσονος σημασίας υλικές ζημιές σε αμφότερα τα πλοία. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους αμφότερων των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων μέχρι την προσκόμιση των σχετικών βεβαιωτικών αξιοπλοΐας από τους νηογνώμονες που τα παρακολουθούν.



Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.