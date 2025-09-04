Ηγουμενίτσα: Πλήθος μαχαιριών και κάλυκες σε αποσκευές 18χρονου
Ο 18χρονος υπήκοος Μάλτας συνελήφθη από τις Αρχές.
Ποικιλία μαχαιριών, σιδερογροθιά και κάλυκες φαίνεται πως είχε στις αποσκευές τους ένας νεαρός αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης (4/9) στην Ηγουμενίτσα.
Όπως επισημαίνει το Λιμενικό Σώμα, πρόκειται για έναν 18χρονο υπήκοο Μάλτας, ο οποίος μέσα στις χειραποσκευές του έφερε:
- Ένα μαχαίρι τύπου ματσέτα με μήκος λάμας τριάντα οκτώ (38) εκατοστών,
- Ένα μαχαίρι με μήκος λάμας είκοσι τριών (23) εκατοστών,
- Ένα μαχαίρι τύπου ματσέτα με μήκος λάμας σαράντα πέντε (45) εκατοστών,
- Δύο μαχαίρια με μήκος λάμας δέκα πέντε (15) εκατοστών,
- Ένα μαχαίρι με μήκος λάμας δέκα οκτώ (18) εκατοστών,
- Ένα μαχαίρι με μήκος λάμας έντεκα (11) εκατοστών,
- Ένα ιαπωνικό χειροπρίονο (τύπου κατάνα 500) με μήκος λάμας πενήντα εννέα (59) εκατοστών,
- Μία σιδερογροθιά και
- Εξήντα οκτώ (68) κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων, χωρίς να είναι εφοδιασμένος με τις νόμιμες άδειες και παραστατικά.
Θα πήγαινε στην Ιταλία
Σημειώνεται ότι ο 18χρονος σκόπευε να επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό το λιμάνι Μπρίντιζι της Ιταλίας.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω.