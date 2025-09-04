Ηγουμενίτσα: Πλήθος μαχαιριών και κάλυκες σε αποσκευές 18χρονου

Ποικιλία μαχαιριών, σιδερογροθιά και κάλυκες φαίνεται πως είχε στις αποσκευές τους ένας νεαρός αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης (4/9) στην Ηγουμενίτσα.

Όπως επισημαίνει το Λιμενικό Σώμα, πρόκειται για έναν 18χρονο υπήκοο Μάλτας, ο οποίος μέσα στις χειραποσκευές του έφερε:

Ένα μαχαίρι τύπου ματσέτα με μήκος λάμας τριάντα οκτώ (38) εκατοστών,

Ένα μαχαίρι με μήκος λάμας είκοσι τριών (23) εκατοστών,

Ένα μαχαίρι τύπου ματσέτα με μήκος λάμας σαράντα πέντε (45) εκατοστών,

Δύο μαχαίρια με μήκος λάμας δέκα πέντε (15) εκατοστών,

Ένα μαχαίρι με μήκος λάμας δέκα οκτώ (18) εκατοστών,

Ένα μαχαίρι με μήκος λάμας έντεκα (11) εκατοστών,

Ένα ιαπωνικό χειροπρίονο (τύπου κατάνα 500) με μήκος λάμας πενήντα εννέα (59) εκατοστών,

Μία σιδερογροθιά και

Εξήντα οκτώ (68) κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων, χωρίς να είναι εφοδιασμένος με τις νόμιμες άδειες και παραστατικά.

Θα πήγαινε στην Ιταλία

Σημειώνεται ότι ο 18χρονος σκόπευε να επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό το λιμάνι Μπρίντιζι της Ιταλίας.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω.