Ιωάννινα: Ακυρώθηκε η συναυλία της Άννας Βίσση και του Αντώνη Ρέμου – Κατέρρευσε η σκηνή

Το κύμα κακοκαιρίας για το οποίο η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού έχει αρχίσει να πλήττει τη Δυτική Ελλάδα.

Μάλιστα, ένα αναπάντεχο περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (30/8) στα Ιωάννινα καθώς εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή κατέρρευσε το στέγαστρο της σκηνής στην πλατεία Μαβίλη, όπου ήταν προγραμματισμένο απόψε να πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία με την παρουσία της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του συγκροτήματος «Μέλισσες».

Φωτ.: epirus-tv-news.gr

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, κανείς δεν τραυματίστηκε με τη συναυλία όμως να ακυρώνεται, μετά από απόφαση της διοργανώτριας εταιρείας.

Παρά το γεγονός ότι η ΕΜΥ είχε προειδοποιήσει για αλλαγή του καιρού, η σκηνή για τη συναυλία είχε στηθεί από χθες και σήμερα κατέρρευσε με αποτέλεσμα τις σοβαρές υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στον εξοπλισμό.

Φωτ.: epirus-tv-news.gr

Η ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρείας

«Σήμερα το απόγευμα, περίπου τρεις ώρες πριν από την προγραμματισμένη συναυλία του «2nd P&I Open Air Festival», η σκηνή κατέρρευσε λόγω πολύ έντονων ανέμων. Ισχυρή ριπή ανέμου με μορφή ανεμοστρόβιλου, μετέτρεψε την περιοχή σε βομβαρδισμένο τοπίο καταστρέφοντας το πάνω μέρος της σκηνής όπου θα γινόταν η συναυλία.

Ευτυχώς δεν βρισκόταν κανείς στο stage αλλά ούτε στον περιβάλλοντα χώρο και δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Η P&I και η διοργανώτρια εταιρεία Galaxias Live Productions αποφάσισαν από κοινού, για την προστασία του κοσμου , των καλλιτεχνών: Αννας Βίσση, Αντώνη Ρέμου, Melisses κ ολων των συντελεστων προς μεγάλη τους λύπη, την ακύρωση της συναυλίας».

Φωτ.: epirus-tv-news.gr

Φωτ.: epirus-tv-news.gr