Γρονθοκόπησε υπάλληλο καθαριότητας στη μέση του δρόμου στα Ιωάννινα - Το βίντεο της επίθεσης

Σοκ προκαλεί μία ακόμα επίθεση σε εργαζόμενο καθαριότητας, αυτή τη φορά στα Ιωάννινα. Όλα ξεκίνησαν, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ του Νομού Ιωαννίνων, στην Πλατεία Ρολόι, όταν ο δράστης φέρεται να πλησίασε εργαζόμενη καθαριότητας απαιτώντας να καθαριστεί άμεσα το πάρκο. Η εργαζόμενη απάντησε πως θα προχωρούσε στον καθαρισμό μόλις ολοκλήρωνε τη δουλειά της στον δρόμο.



Σύμφωνα με μαρτυρία, ο άνδρας άρχισε να εκτοξεύει προσβολές και στη συνέχεια επιτέθηκε απρόκλητα με γροθιές στον δεύτερο εργαζόμενο της υπηρεσίας, την ώρα που εκείνος βρισκόταν σκυμμένος και κοιτούσε το κινητό του. Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και του έγιναν ράμματα στο πρόσωπο.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι το θύμα είναι συμβασιούχος, απασχολείται με προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου και βρίσκεται στο χαμηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο του δημοσίου τομέα, ενώ εργάζεται σε μία από τις πλέον επικίνδυνες θέσεις εργασίας, με συχνά εργατικά ατυχήματα.



Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ καταγγέλλει το γεγονός, υπογραμμίζοντας πως οι εργαζόμενοι της καθαριότητας συχνά γίνονται άδικα στόχος παραπόνων, ενώ δεν ευθύνονται για την υποστελέχωση των υπηρεσιών καθαριότητας. «Αντίθετα», τονίζει ο Σύλλογος, «είμαστε οι πρώτοι που ζητάμε ενίσχυση του προσωπικού ώστε να μπορούμε να διατηρούμε την πόλη καθαρή».



Το σωματείο καλεί τις αρμόδιες Αρχές να διερευνήσουν πλήρως το περιστατικό και να αποδοθούν ευθύνες, ενώ ζητά έμπρακτη στήριξη με τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων και νέες προσλήψεις.



Η στιγμή της επίθεσης, όπως καταγράφηκε σε βίντεο, που «ανέβηκε» στο TikTok και έδωσε στη δημοσιότητα ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ: