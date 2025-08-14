Μήλος: Συνελήφθησαν όλοι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα - Η καταγγελία και η οργή του δήμου

Όλο το προσωπικό καθαριότητας του δήμου Μήλου – συνολικά 16 εργαζόμενοι – μαζί με τον στόλο των απορριμματοφόρων, οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα του νησιού, έπειτα από καταγγελία.

Σύμφωνα με το milosvoice.gr και συνδικαλιστική κίνηση, οι εργαζόμενοι μετέφεραν απορρίμματα σε σημείο που χρησιμοποιείται καθ’ υπόδειξη της δημοτικής Αρχής. Ωστόσο, με το σκεπτικό ότι δεν υπήρχε άδεια για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση των σκουπιδιών, οι 16 συνελήφθησαν αργά το βράδυ της Τρίτης 12 Αυγούστου και κρατήθηκαν για ώρες.



Αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι, πλην του οδηγού ενός μικρού απορριμματοφόρου και δύο συμβασιούχων γυναικών. Το πρωί της Τετάρτης, οι δύο συμβασιούχες μεταφέρθηκαν στη Σύρο συνοδευόμενες από τον δήμαρχο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο καθαριότητας, ενώ ο οδηγός νοσηλεύτηκε στο Κέντρο Υγείας Μήλου λόγω προβλήματος υγείας.

«Στοχοποίηση και προμελετημένη παράλυση της λειτουργίας καθαριότητας»

Σε ανακοίνωσή του, ο δήμος Μήλου κάνει λόγο για «στοχοποίηση της υπηρεσίας καθαριότητας και προμελετημένη παράλυση της λειτουργίας της εν μέσω τουριστικής περιόδου», τονίζοντας ότι το περιστατικό «δεν αποτελεί απλή παρεξήγηση, αλλά ευθεία υπονόμευση».



«Επέλεξαν να χτυπήσουν την καρδιά των υπηρεσιών μας, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως η πράξη αυτή «στρέφεται κατά της δημόσιας υγείας, της εικόνας και της οικονομίας της Μήλου».



Ο Δήμος ζητά άμεση παρέμβαση από την πολιτεία και την κυβέρνηση, ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας, καταλήγοντας: «Η Μήλος δεν θα γίνει πεδίο ξεκαθαρίσματος μικροπολιτικών λογαριασμών. Το νησί μας αξίζει προστασία – και την απαιτούμε εδώ και τώρα».