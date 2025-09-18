Υπάλληλος καθαριότητας κατήγγειλε τον άγριο ξυλοδαρμό της - «Δέχτηκα πάνω από δέκα μπουνιές»

Επίθεση από οδηγό κατήγγειλε πως δέχτηκε μια υπάλληλος καθαριότητας στις Μοίρες του Ηρακλείου Κρήτης. Το περιστατικό, όπως είπε η ίδια, έγινε την ώρα που ήταν σε εξέλιξη ο καθαρισμός της περιοχής μετά από τη λαϊκή αγορά. «Τα κιγκλιδώματα τοποθετούνται στον δρόμο μέχρι να ολοκληρωθεί η λαϊκή, να φύγει ο τελευταίος πωλητής και να καθαριστεί το σημείο. Ωστόσο, ένας οδηγός επέμεινε ότι θα περάσει πριν αδειάσει ο δρόμος», σημείωσε η γυναίκα.

Στη συνέχεια, περιέγραψε, μιλώντας στο STAR, ότι ο οδηγός την έπιασε από τον λαιμό με πρόθεση να την πνίξει.

«Με πιάνει από τον λαιμό να με πνίξει, με πιάνει μετά από πίσω σαν κεφαλοκλείδωμα και για να μην με χτυπήσει στο πρόσωπο έσκυψα το κεφάλι. Δέχτηκα πάνω από δέκα μπουνιές», ανέφερε η γυναίκα, προσθέτοντας ότι εκτός από τα χτυπήματα στο κεφάλι, φέρει μελανιές στα χέρια και στα πόδια, ενώ τραυματίστηκε και στον αυχένα.



Μάλιστα, η εργαζόμενη ισχυρίστηκε ότι η σύζυγος του φερόμενου ως δράστη της επιτέθηκε φραστικά. «Δεν ντρέπεσαι;», «Εμένα δε με ξέρεις» και «Έχει κάνει ζημιά στον αυχένα;», είναι κάποια από τα πράγματα που της είπε.

Η υπόθεση έχει καταγγελθεί στις αρμόδιες Αρχές και αναμένεται να διερευνηθεί.