Ανήλικοι γρονθοκόπησαν 15χρονο στο Ηράκλειο - Δεν έβλεπε από τα χτυπήματα

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 15χρονος από συνομηλίκους του σε χωριό του νομού Ηρακλείου της Κρήτης. Σύμφωνα με το patris.gr, οι ανήλικοι δράστες τον έριξαν στο έδαφος και τον χτυπούσαν με μπουνιές και κλωτσιές με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο νοσοκομείο και να κάνει επτά ράμματα.



Μάλιστα, όπως περιέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες, το παιδί δεν μπορούσε ούτε να δει αφού τα μάτια του ήταν πρησμένα από τα ασταμάτητα χτυπήματα που δέχθηκε στη μέση του δρόμου.



Όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι συμμαθητές στο ίδιο σχολείο με τους δράστες να είναι από το ίδιο χωριό, ενώ το θύμα από διπλανό.



Οι τρεις που ευθύνονται για τον ξυλοδαρμό του ανήλικου φέρονται να είπαν σε αστυνομικούς ότι το έκαναν γατί τον είχαν προειδοποιήσει «να μην ξαναπατήσει το πόδι του σε μία καφετέρια».



Αστυνομικοί του Τμήματος Αστερουσίων ενημερώθηκαν και εντόπισαν τους δύο από τους τρεις ανήλικους, τους οποίους συνέλαβαν, μαζί και τους γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.



Ο τρίτος εκ των δραστών αλλά και οι γονείς του δεν εντοπίστηκαν.