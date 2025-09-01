Υπό έλεγχο η φωτιά στο Μουσικό σχολείο Παλλήνης - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Υπό έλεγχο τέθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας (1/9) στο Μουσικό Σχολείο της Παλλήνης.

Η φωτιά ξέσπασε στη στέγη του κτιρίου του Μουσικού Σχολείου, στιγμή που καταγράφηκε στο παρακάτω βίντεο.

Η στιγμή που ξέσπασε η φωτιά στη στέγη του Μουσικού Σχολείου Παλλήνης. pic.twitter.com/jwxHH3ISQN — Flash.gr (@flashgrofficial) September 1, 2025

Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες, καθώς και το βίντεο του drone του flash.gr, η εστία της φωτιάς ήταν στην οροφή του σχολείου. Από τις λήψεις φαίνονται διάσπαρτες σε όλη την ταράτσα πλάκες μονωτικού υλικού, το οποίο είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο, κάτι που δημιουργεί εικασίες ότι ενδεχομένως η φωτιά να ξεκίνησε από τις εργασίες για την μόνωση του κτιρίου.

Τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την φωτιά περιέγραψε ο Γιάννης Λυμπέρης, Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Παλλήνης.

Για την κατάσβεση της φωτιάς υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Ειδικότερα, στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στη στέγη του κτιρίου του Μουσικού σχολείου Παλλήνης, το πρωί της Δευτέρας 1/9 pic.twitter.com/IxHGT9i5bW — Flash.gr (@flashgrofficial) September 1, 2025

Ο μαύρος καπνός από τη φωτιά ήταν ορατός από μεγάλη απόσταση, ακόμα και από την Ραφήνα.

Ευτυχώς από την φωτιά δεν υπήρξε τραυματισμός και σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές στις κτιριακές εγκαταστάσεις. Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής αναμένεται να προχωρήσει σε έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια της φωτιάς.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:

Δείτε την ανάρτηση: