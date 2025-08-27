Τουλάχιστον 30 περιπτώσεις ρευματοκλοπής στην πόλη του Ηρακλείου και σε άλλες περιοχές του Νομού, είχαν διαπραχθεί έναντι αμοιβής, μέλη συμμορίας που εξάρθρωσαν οι Αρχές.

Ως βασικοί και συλληφθέντες φέρονται σύμφωνα με την αστυνομία δύο πρόσωπα, ένας 54χρονος Κρητικός και ένας 45χρονος Έλληνας.

Διαβάστε για το "colpo grosso" με δεκάδες ρευματοκλοπές στο Νομό Ηρακλείου