Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών στα Λαδάδικα - Τραυματισμοί και προσαγωγές

Σκηνές έντασης και βίας εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (9/8) στα Λαδάδικα Θεσσαλονίκης, όταν δύο ομάδες νεαρών συνεπλάκησαν λίγο μετά τις 4:00 π.μ., κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν πέντε άτομα, τα οποία διακομίστηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Οι τέσσερις νεαροί έλαβαν εξιτήριο, ενώ ένας παραμένει για νοσηλεία, καθαρά για προληπτικούς λόγους, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε πέντε προσαγωγές υπόπτων στο Τμήμα Ασφάλειας Λευκού Πύργου. Ωστόσο, μετά από έλεγχο δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο σε βάρος τους και αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι.