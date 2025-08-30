Ισχυρές καταιγίδες «σαρώνουν» τη Δυτική Ελλάδα- Τι είναι το overshooting top που χτύπησε την Κέρκυρα

Ισχυρή κακοκαιρία πλήττει από το απόγευμα του Σαββάτου τη Δυτική Ελλάδα με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους, κάτι που αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το πρωί της Κυριακής.

Όπως αναφέρει η ΕΜΥ στο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εξέδωσε, από το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι το πρωί της Κυριακής (31/8) προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις στις περιοχές της Κέρκυρας, των Παξών και της Ηπείρου.

Σημαντικά προβλήματα σε Κέρκυρα, Κοζάνη, Ιωάννινα

Λόγω της καταρρακτώδους βροχής έχουν πλημμυρίσει δρόμοι στην πόλη της Κέρκυρας, τόσο στο ιστορικό κέντρο, όσο και περιμετρικά. Ζημιές έχει υποστεί και το δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα το κέντρο της πόλης και χωριά στη βόρεια Κέρκυρα να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

Στο αεροδρόμιο δεν πραγματοποιείται καμία απογείωση ή προσγείωση αεροσκάφους λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, της κεραυνικής δραστηριότητας καθώς και της χαμηλής νέφωσης.

Και στην Κοζάνη καταγράφονται σημαντικά προβλήματα, με τους ισχυρούς ανέμους να ξεριζώνουν ακόμα και δέντρα.

Μάλιστα, την ακύρωση της συναυλίας στα Ιωάννινα με την Άννα Βίσση, τον Αντώνη Ρέμο και τις Μέλισσες αποφάσισε η διοργανώτρια εταιρεία, καθώς λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή της, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είχαν ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει τμήμα της σκηνής που έχει στηθεί στην πλατεία Μαβίλη.

Την ίδια ώρα, ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα που επεφύλασσε το κύμα κακοκαιρίας που «σαρώνει» τη Δυτική Ελλάδα ήταν και το overshooting top που παρατηρήθηκε κατά την καταιγίδα στην Κέρκυρα.

Τι είναι το overshooting top

Ένα overshooting top (ή penetrating top) είναι ένα θόλο-σχηματισμό που προεξέχει από το "yunque" (ανιβέλλα) του cumulonimbus σύννεφου, συχνά φτάνοντας στη χαμηλή στρατόσφαιρα. Αυτό συμβαίνει όταν η ανοδική ροή (updraft) είναι τόσο ισχυρή ώστε η ορμή της διαπερνά το επίπεδο της ροπής (equilibrium level), γνωστό ως τροπόπαυση.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, η ανάλυση έδειξε ότι η θερμοκρασία της κορυφής του νέφους ήταν –11,24 °C χαμηλότερα από τη θερμοκρασία στο επίπεδο της τροπόπαυσης, υποδηλώνοντας ότι το νέφος είχε ανέλθει έως και 1–3 km πέρα από την τροπόπαυση. Αυτή η τεράστια υπέρβαση αποτελεί δείκτη εξαιρετικά ισχυρής καταιγίδας, με εξαιρετική κινητική ενέργεια στο ανώτερο τροπόσφαιρα.

Γιατί συμβαίνει αυτό

Σε πολύ ισχυρές καταιγίδες (supercells, mesoscale convective systems) η θερμική ανωμεταφορά είναι τόσο ισχυρή που οι ανοδικές κινήσεις «τρυπούν» την τροπόπαυση. Αν και η στρατόσφαιρα είναι σταθερό στρώμα (θερμοκρασία αυξάνει με το ύψος), το updraft έχει τέτοια κινητική ενέργεια ώστε να προκαλεί παροδικές διεισδύσεις. Το φαινόμενο συνδέεται με έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, ισχυρούς ανέμους, χαλάζι και ενίοτε δημιουργία gravity waves που διαδίδονται στη στρατόσφαιρα.

H ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΤΑΙΓΊΔΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ 30-8-2025

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις προβλέπονται από σήμερα το απόγευμα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (31-08-2025) στις περιοχές της Κέρκυρας, των Παξών και της Ηπείρου, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε το Σάββατο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Ο καιρός την Κυριακή (31/8)

Για την Κυριακή 31 Αυγούστου, στη δυτική και τη βόρεια χώρα αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, από τις πρωινές ώρες στα δυτικά, από νωρίς το απόγευμα στη Μακεδονία και από το βράδυ στη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλία το πρωί.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στο νότιο Αιγαίο 6 και από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 30 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.