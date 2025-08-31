Καιρός: Ποδαρικό με 35άρια κάνει ο Σεπτέμβριος
Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ - Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.
Παραμένει ζεστός ο καιρός και αύριο Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την πρόγνωση καιρούτης ΕΜΥ καθώς η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
Το δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός αύριο 1η Σεπτεμβρίου θα είναι γενικά αίθριος και οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.
Αττική
- Καιρός: Αίθριος.
- Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
Θεσσαλονίκη
- Καιρός: Αίθριος.
- Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
Μακεδονία, Θράκη
- Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στη Θράκη.
- Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος
- Καιρός: Γενικά αίθριος.
- Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4, τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος
- Καιρός: Αίθριος.
- Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στη θάλασσα Κυθήρων 6 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
Κυκλάδες, Κρήτη
- Καιρός: Αίθριος
- Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα
- Καιρός: Γενικά αίθριος.
- Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.