Breaking news icon BREAKING
NEWS

Σε εξέλιξη η επιστροφή των Αθηναίων - Αυξημένη κίνηση στις Εθνικές, μποτιλιάρισμα στο Λιμάνι Πειραιά

Καιρός ΕΜΥ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία) Πρόγνωση καιρού

Καιρός: Ποδαρικό με 35άρια κάνει ο Σεπτέμβριος

Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ - Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Παραμένει ζεστός ο καιρός και αύριο Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την πρόγνωση καιρούτης ΕΜΥ καθώς η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Το δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός αύριο 1η Σεπτεμβρίου θα είναι γενικά αίθριος και οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

  • Καιρός: Αίθριος.
  • Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

  • Καιρός: Αίθριος.
  • Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στη Θράκη.
  • Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

  • Καιρός: Γενικά αίθριος.
  • Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4, τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

  • Καιρός: Αίθριος.
  • Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στη θάλασσα Κυθήρων 6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

  • Καιρός: Αίθριος
  • Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

  • Καιρός: Γενικά αίθριος.
  • Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Καιρός ΕΜΥ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία) Πρόγνωση καιρού

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader