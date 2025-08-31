Καιρός: Ποδαρικό με 35άρια κάνει ο Σεπτέμβριος

Παραμένει ζεστός ο καιρός και αύριο Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την πρόγνωση καιρούτης ΕΜΥ καθώς η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Το δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός αύριο 1η Σεπτεμβρίου θα είναι γενικά αίθριος και οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στη Θράκη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4, τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στη θάλασσα Κυθήρων 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αίθριος

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα