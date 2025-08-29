«Πρώτα καταιγίδες και μετά 40άρια»: Η ανάρτηση Τσατραφύλλια για τον καιρό μέχρι την Τετάρτη

Προ των πυλών είναι ο Σεπτέμβριος αλλά το καλοκαίρι δεν δείχνει καμία διάθεση να τελειώσει, με τους ειδικούς να βλέπουν νέο κύμα ζέστης από την επόμενη εβδομάδα.

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια, το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8), με τον μετεωρολόγο του Open να αναφέρει πως μετά τις καταιγίδες που αναμένονται το Σάββατο σε περιοχές της χώρας, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου θα δούμε θερμοκρασίες που θα «αγγίξουν» τους 40 βαθμούς.

Αναλυτικά, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας γράφει στην ανάρτησή του για τον καιρό των επόμενων ημερών:

«Πρώτα καταιγίδες και μετά 40άρια....

Καλό μεσημέρι!

Εξασθενούν από σήμερα τα μελτέμια με αποτέλεσμα μέσα στο Σαββατοκύριακο να ανέβει η θερμοκρασία. Ιδιαίτερα το Σάββατο ο υδράργυρος θα κυμανθεί κοντά στους 37 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία και την κεντρική Μακεδονία. Θα βοηθήσει και ο άνεμος (λίβας).

Μεγάλη προσοχή χρειάζονται το Σάββατο οι καταιγίδες τις απογευματινές-βραδινές ώρες σε βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο αφού ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλάζι και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Επίσης φαίνεται να επιβεβαιώνεται η ζέστη την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Την Τρίτη και την Τετάρτη 2-3/9/25 θα κινηθούμε σε επίπεδα κοντά στους 40 σε ευπαθείς στη ζέστη περιοχές στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα .

Να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει απόκλιση στα κύρια προγνωστικά εργαλεία για το πως θα κινηθεί τελικά η θερμή αέρια μάζα πάνω από την περιοχή μας. Πρέπει να περιμένουμε λίγο για να μπορεί να εκτιμηθεί η διάρκεια και η ένταση της ζέστης».