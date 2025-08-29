Δύσκολος ο καιρός το Σαββατοκύριακο: «Λυπάμαι όσους έχουν γάμο στην Κέρκυρα», λέει μετεωρολόγος

Διχασμένος θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο, καθώς η νότια Ελλάδα θα έχει ηλιοφάνεια και καλές για την εποχή θερμοκρασίες, ενώ οι βορειοδυτικές περιοχές της χώρας θα έρθουν αντιμέτωπες με βροχές και καταιγίδες.

Η κακοκαιρία στις παραπάνω περιοχές αναμένεται να ξεκινήσει από το μεσημέρι του Σαββάτου μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Ισχυρά τα φαινόμενα στην Κέρκυρα

Κατά την σημερινή του πρόγνωση, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος υπογράμμισε ότι η Κέρκυρα αναμένεται να πληγεί από ισχυρές καταιγίδες, ενώ έκανε λόγο για τοπικές βροχές στην Ήπειρο το Σάββατο. Επίσης, η ταλαιπωρία θα συνεχιστεί στην Μακεδονία και τον Έβρο, αφού κάποια φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και την Κυριακή.

Μάλιστα, με μία συμπονετική διάθεση, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ δήλωσε: «λυπάμαι όσους έχουν γάμο το Σαββατοκύριακο στην Κέρκυρα. Οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές από το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι και το ξημέρωμα της Κυριακής».

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, τα φαινόμενα μπορεί κατά τόπους να είναι ισχυρά.

Σημειώνεται ότι τα μελτέμια θα περιοριστούν προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο και θα εξασθενίσουν.