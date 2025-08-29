Ελλάδα Κίνηση Τροχαία (Η)

Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στη Βασιλίσσης Σοφίας λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού

Παρελθόν αποτελεί η «ηρεμία» στους δρόμους του λεκανοπεδίου, καθώς επιστρέφουν πλέον και οι τελευταίοι αδειούχοι από τις διακοπές τους.

Eurokinissi
Eurokinissi
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Όσο φτάνει στο τέλος ο Αύγουστος και επιστρέφουν κι οι τελευταίοι αδειούχοι του καλοκαιριού, οι οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου χάνουν την «ηρεμία» που είδαμε τις προηγούμενες εβδομάδες.

Και το πρωί της Παρασκευής (29/8), οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με υπομονή. Όσοι κινούνται στο κέντρο της Αθήνας, θα έχουν το πόδι κολλημένο στο φρένο, καθώς λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού, η κυκλοφορία στη Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος του Χίλτον διεξάγεται με δυσκολία.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αθηνών - Λαμίας τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο, στην Πατησίων, την Αλεξάνδρας, αλλά και στη Συγγρού.

Άλλη μια μέρα, στο λιμάνι του Πειραιά από νωρίς το πρωί η κίνηση βρίσκεται στο «κόκκινο».

Google Maps
Google Maps

Σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας της Τροχαίας, αυξημένη κίνηση παρατηρείται:

  • Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
  • Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
  • Πατησίων
  • Αλεξάνδρας
  • Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )
  • Βασ. Σοφίας (κάθοδος)
  • Βασ. Κωνσταντίνου
  • Λ. Συγγρού (άνοδος)
  • Βασ. Αμαλίας
  • Λιμάνι Πειραιά

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Κίνηση Τροχαία (Η)

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader