Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στη Βασιλίσσης Σοφίας λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού
Παρελθόν αποτελεί η «ηρεμία» στους δρόμους του λεκανοπεδίου, καθώς επιστρέφουν πλέον και οι τελευταίοι αδειούχοι από τις διακοπές τους.
Όσο φτάνει στο τέλος ο Αύγουστος και επιστρέφουν κι οι τελευταίοι αδειούχοι του καλοκαιριού, οι οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου χάνουν την «ηρεμία» που είδαμε τις προηγούμενες εβδομάδες.
Και το πρωί της Παρασκευής (29/8), οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με υπομονή. Όσοι κινούνται στο κέντρο της Αθήνας, θα έχουν το πόδι κολλημένο στο φρένο, καθώς λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού, η κυκλοφορία στη Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος του Χίλτον διεξάγεται με δυσκολία.
Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αθηνών - Λαμίας τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο, στην Πατησίων, την Αλεξάνδρας, αλλά και στη Συγγρού.
Άλλη μια μέρα, στο λιμάνι του Πειραιά από νωρίς το πρωί η κίνηση βρίσκεται στο «κόκκινο».
Σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας της Τροχαίας, αυξημένη κίνηση παρατηρείται:
- Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
- Πατησίων
- Αλεξάνδρας
- Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )
- Βασ. Σοφίας (κάθοδος)
- Βασ. Κωνσταντίνου
- Λ. Συγγρού (άνοδος)
- Βασ. Αμαλίας
- Λιμάνι Πειραιά