Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στη Βασιλίσσης Σοφίας λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού

Όσο φτάνει στο τέλος ο Αύγουστος και επιστρέφουν κι οι τελευταίοι αδειούχοι του καλοκαιριού, οι οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου χάνουν την «ηρεμία» που είδαμε τις προηγούμενες εβδομάδες.

Και το πρωί της Παρασκευής (29/8), οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με υπομονή. Όσοι κινούνται στο κέντρο της Αθήνας, θα έχουν το πόδι κολλημένο στο φρένο, καθώς λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού, η κυκλοφορία στη Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος του Χίλτον διεξάγεται με δυσκολία.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αθηνών - Λαμίας τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο, στην Πατησίων, την Αλεξάνδρας, αλλά και στη Συγγρού.

Άλλη μια μέρα, στο λιμάνι του Πειραιά από νωρίς το πρωί η κίνηση βρίσκεται στο «κόκκινο».

Google Maps

Σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας της Τροχαίας, αυξημένη κίνηση παρατηρείται: