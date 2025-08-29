Σε «κίτρινο» συναγερμό περιοχές της Ελλάδας για εκδήλωση φωτιάς - Δείτε τον χάρτη πρόβλεψης

Υψηλός είναι ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς σήμερα Παρασκευή 29 Αυγούστου, σε πολλές περιοχές της χώρας μας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης επικινδυνότητας πυρκαγιών που εκδίδει καθημερινά η Πολιτική Προστασία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) για τις εξής περιοχές:

Αττική

Κύθηρα

Αχαΐα

Ηλεία

Λακωνία

Βοιωτία

Εύβοια

Αιτωλοακαρνανία

Αργολίδα

Κορινθία

Φθιώτιδα

Μαγνησία

Ξάνθη

Νοτίου Αιγαίου

Ροδόπη

Καβάλα

Θάσο

Χαλκιδική

Άγιον Όρος

Περιφερειακή ενότητα νησιά Βορείου Αιγαίου

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.