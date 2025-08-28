Φωτιά τώρα στην Κομοτηνή - Ήχησε το 112, «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Πέμπτης 28 Αυγούστου μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ήφαιστος στην Κομοτηνή.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 38 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη.

Λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς και συγκεκριμένα στις 19:18 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής Παρατηρητής να βρίσκονται σε ετοιμότητα για εκκένωση και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παρατηρητής Κομοτηνής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα του 112.