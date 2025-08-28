Φωτιά σε Πρέβεζα και Μεσσηνία: Ήχησε το 112 - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Και στα δυο μηνύματα του 112, όσοι βρίσκονται στις περιοχές που έχουν υψηλό δείκτη επικινδυνότητας καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.
Μεγάλες φωτιές ξέσπασαν το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8) τόσο σε Πρέβεζα όσο και σε Μεσσηνία για τις οποίες μάλιστα ήχησε μήνυμα του 112 λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης.
Μεγάλο το μέτωπο σε Αηδόνι και Κλεισούρα - Στη μάχη 11 εναέρια
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι γεγονός που έκανε το μέτωπο να εξαπλωθεί σχετικά γρήγορα.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, για το έργο κατάσβεσης της πυρκαγιάς στις περιοχές Αηδόνι και Κλεισούρα στην Πρέβεζα επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερο.
Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.
Μάλιστα, λίγο μετά τις 15:00 το 112 ήχησε στην περιοχή ειδοποιώντας όσους βρίσκονται σε αυτή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.
Μήνυμα του 112 στη Μεσσηνία - Σηκώθηκαν 8 εναέρια
Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του otavoice.gr, η πυρκαγιά στη Μεσσηνία βρίσκεται πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια του Μελιγαλά και παρατηρείται σε δύο μέτωπα.
Όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 14 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.
Μάλιστα, όσοι βρίσκονται στις περιοχές Σπαρτάκου και στην βιομηχανική περιοχή του Μελιγαλά άκουσαν μήνυμα του 112, λόγω της πυρκαγιάς. Η οδηγία είναι να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.