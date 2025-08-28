Φωτιά σε Πρέβεζα και Μεσσηνία: Ήχησε το 112 - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Μεγάλες φωτιές ξέσπασαν το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8) τόσο σε Πρέβεζα όσο και σε Μεσσηνία για τις οποίες μάλιστα ήχησε μήνυμα του 112 λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης.

Μεγάλο το μέτωπο σε Αηδόνι και Κλεισούρα - Στη μάχη 11 εναέρια

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι γεγονός που έκανε το μέτωπο να εξαπλωθεί σχετικά γρήγορα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, για το έργο κατάσβεσης της πυρκαγιάς στις περιοχές Αηδόνι και Κλεισούρα στην Πρέβεζα επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερο.

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 15:00 το 112 ήχησε στην περιοχή ειδοποιώντας όσους βρίσκονται σε αυτή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

Μήνυμα του 112 στη Μεσσηνία - Σηκώθηκαν 8 εναέρια

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του otavoice.gr, η πυρκαγιά στη Μεσσηνία βρίσκεται πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια του Μελιγαλά και παρατηρείται σε δύο μέτωπα.

Otavoice.gr

Όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 14 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μελιγαλάς Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 14 οχήματα, 6 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025

Μάλιστα, όσοι βρίσκονται στις περιοχές Σπαρτάκου και στην βιομηχανική περιοχή του Μελιγαλά άκουσαν μήνυμα του 112, λόγω της πυρκαγιάς. Η οδηγία είναι να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.