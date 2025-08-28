Φωτιά τώρα στο Διαβολογέφυρο Τροιζήνας - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης 28 Αυγούστου στην Πυροσβεστική, καθώς φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Διαβολογέφυρο της Τροιζήνας.

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη καθώς είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που καθιστά το έργο της κατάσβεσης δύσκολο.

πηγή: saronicmagazine

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν σπεύσει και επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Μάλιστα, σύμφωνα με το τοπικό μέσο saronicmagazine, ήδη έχουν καταφτάσει επιπλέον δυνάμεις πυροσβεστικής από την Ερμιονίδα και το Ναύπλιο για να ενισχύσουν τις προσπάθειες.