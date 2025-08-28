Φωτιά στην Σαλαμίνα: Αναφορές ότι προκλήθηκε από βεγγαλικά - «Είχαν γλέντι και έριξαν πυροτεχνήματα»

Καίρια ήταν η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής για την φωτιά που ξέσπασε στα Βασιλικά Σαλαμίνας το βράδυ της Τετάρτης (27.8).

Στο σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Σαλαμίνας και της Πολιτικής Προστασίας του δήμου, ενώ αργότερα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις από τον Πειραιά.

Ο κ. Χρήστος Θεοχάρης, κάτοικος Σαλαμίνας και δημοσιογράφος, εξηγεί πως η Πυροσβεστική κατάφερε να περιορίσει την φωτιά, ώστε να μην καούν σπίτια και δασική έκταση. Επισημαίνει, βέβαια, ότι οι φλόγες προκλήθηκαν από ρίψη πυροτεχνημάτων σε γλέντι.

Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Κάποιοι είχαν γλέντι, έριξαν πυροτεχνήματα και πήρε φωτιά. Η περιοχή είναι κατοικημένη και έχει ελιές, διάσπαρτα πεύκα και ξερόχορτα. Ευτυχώς δεν πέρασε από τον δρόμο γιατί μετά υπάρχουν δασύλια και θα είχαμε σοβαρό πρόβλημα». Υπογραμμίζει, επίσης, ότι η φωτιά ήταν ανάμεσα στα σπίτια, αλλά Πυροσβεστική και Πολιτική Προστασία του δήμου κατάφεραν να τα σώσουν.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 48 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, 15 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Σημειώνεται ότι η Τροχαία είχε προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Καραϊσκάκη, από τη λεωφόρο Βασιλικών έως την οδό Κατσέλη.

Παράλληλα, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα αν χρειαστεί να απομακρυνθούν.