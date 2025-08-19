Κρέμασαν λαγοκέφαλους στα δέντρα – Η απελπισμένη κίνηση των ψαράδων στη Σαλαμίνα

Έναν σοκαριστικό τρόπο βρήκαν απελπισμένοι αλιείς στην Σαλαμίνα για να προειδοποιήσουν λουόμενους και πολίτες για την αυξανόμενη απειλή από τους λαγοκέφαλους. Κρέμασαν μερικά από αυτά τα επικίνδυνα ψάρια σε αλμιρίκια στην περιοχή της παραλίας ΝΑΤΟ.

Λουόμενοι ξαφνιάστηκαν από το θέαμα και τράβηξαν φωτογραφίες και βίντεο από τα κρεμασμένα ψάρια.

Ο λαγοκέφαλος είναι ένα ξενικό είδος ψαριού που τα τελευταία χρόνια έχει εισβάλλει στην Μεσόγειο θάλασσα. Δεν είναι βρώσιμο ψάρι και έχει ένα πολύ διακριτικό χαρακτηριστικό, τέσσερα τεράστια κοφτερά δόντια που μοιάζουν με αυτά του λαγού, κάτι που έχει δώσει και το όνομα στο ψάρι αυτό. Οι λαγοκέφαλοι είναι πολύ επικίνδυνοι για την αλιεία, αλλά και για τον άνθρωπο. Είναι ανθεκτικά ψάρια, επιτίθενται στα δίχτυα των ψαράδων προκαλώντας καταστροφές, ενώ επιτίθενται και στους ανθρώπους, δυνάμενα να προκαλέσουν ακόμα και σοβαρούς τραυματισμούς με το δάγκωμά τους.

Οι λαγοκέφαλοι αναπαράγονται με πολύ υψηλούς ρυθμούς και μπορούν να καταστρέψουν ολόκληρα οικοσυστήματα εξαλείφοντας γηγενείς πληθυσμούς ψαριών.

Το εν λόγω ξενικό ψάρι χαρακτηρίζεται από τέσσερα μεγάλα δόντια, ασημί ράχη, λευκή κοιλιά και φουσκωμένο μπροστινό μέρος. Τα πιο μεγαλόσωμα ψάρια μπορεί να φτάσουν τα 3-4 κιλά και μήκος έως και μισό μέτρο.

Ήδη αρκετές χώρες της Μεσογείου έχουν λάβει μέτρα, δίνοντας κίνητρα σε αλιείς για τη μείωση του πληθυσμού του λαγοκέφαλου, που εξελίσσεται σε έναν από τους πιο επικίνδυνους «εισβολείς» των ελληνικών θαλασσών.