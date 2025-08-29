Σοβαρό τροχαίο στη Θέρμη: Ασυνείδητος οδηγός μιας Porsche έσπασε την ηλιοροφή και τράπηκε σε φυγή

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/8) στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στο οποίο ενεπλάκησαν δύο αυτοκίνητα τα οποία κινούνταν επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

Το ένα από τα δύο οχήματα που εμπλέκονται, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, μετατράπηκε σε άμορφη μάζα. Σε αυτό επιβάτες ήταν δύο άτομα, τα οποία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, με τη γυναίκα να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, το ένα από τα δύο οχήματα, μία πολυτελής Porsche, έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και παρέσυρε το άλλο όχημα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένα αυτοκίνητο έκανε σβούρες και εκσφενδονίστηκε, έπεσε πάνω σε δέντρα, παρέσυρε μία κολώνα ηλεκτροφωτισμού και κατέληξε 100 μέτρα πιο μακριά στον παράδρομο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο οδηγός της Porsche που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα αμέσως μετά τη σύγκρουση, έσπασε την ηλιοροφή του αυτοκινήτου και διέφυγε από το σημείο, με τις Αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.