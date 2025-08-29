Τροχαίο στη Θέρμη: Σε 45χρονη γυναίκα ανήκει η Porsche - Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό της

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης καθώς ο κάτοχος της πολυτελούς Porsche που συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ, προκαλώντας τον τραυματισμό δύο ατόμων, ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, η μαύρη Porsche που ενεπλάκη στο τροχαίο επί της εθνικής οδού Θεσσλαονίκης-Μουδανιών, ανήκει σε μία 45χρονη γυναίκα, η οποία είναι επιχειρηματίας στον χώρο της αισθητικής.

Όπως έχει γίνει γνωστό από την ΕΛΑΣ, οι Αρχές γνωρίζουν πλέον ποιος είναι ο κάτοχος του πολυτελούς αυτοκινήτου και είναι θέμα χρόνου η σύλληψη της εν λόγω γυναίκας, ενώ εξετάζεται αν ήταν εκείνη που οδηγούσε το ΙΧ ή κάποιος άλλος.

Το τροχαίο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/8), στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών. Στο δεύτερο όχημα επέβαιναν μια γυναίκα και ένας άνδρας, οι οποίοι έχουν τραυματιστεί, με τη γυναίκα να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Πώς έγινε το σοβαρό τροχαίο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο οδηγός της Porsche έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, πέφτοντας πάνω στο δεύτερο όχημα. Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός έσπασε την ηλιοροφή του πολυτελούς οχήματος και τράπηκε σε φυγή.

Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τους δύο επιβαίνοντες στο άλλο όχημα, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Το έργο της προανάκρισης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ στη δημοσιότητα δόθηκαν οι πρώτες εικόνες από το τροχαίο με τα δύο αυτοκίνητα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που ακολουθεί, η Porsche έχει καρφωθεί σε κολόνα, την ώρα που το δεύτερο όχημα έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.