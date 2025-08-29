Αυτή είναι η 45χρονη οδηγός της Porsche - Η σχέση της με τον Τρύφωνα Σαμαρά

Σάλο έχει προκαλέσει το σοβαρό τροχαίο τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Μουδανιών, στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη, με πρωταγωνίστρια μια 45χρονη επιχειρηματία, ιδιοκτήτρια της μαύρης Porsche.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν οδηγήσει και μάλιστα βρέθηκε υπό την επήρεια και τη στιγμή που της έγινε η σχετική μέτρηση από την Τροχαία.

Η σχέση της με τον γνωστό κομμωτή

Λίγες ώρες πριν το τροχαίο, στην πολυτελή Porsche είχε επιβιβαστεί ο γνωστός hair stylist Τρύφωνας Σαμαράς. Ο ίδιος, μιλώντας mega , αποκάλυψε τη γνωριμία του με την 45χρονη: «Την γνώρισα μέσω ενός δημοσιογράφου για κάποια συνεργασία που θα έκανε με τα οχήματά της. Ήταν και πρώην μοντέλο και είχαμε πολύ καλή επαφή. Βρεθήκαμε σε μαγαζί, διασκεδάσαμε και μετά μπήκα εγώ στην Porsche συνοδηγός. Πήγαμε και σε δεύτερο νυχτερινό κέντρο και στη συνέχεια οδηγούσε μια φίλη της, μέχρι που με πήγαν σε ξενοδοχείο. Μετά δεν ξέρω τι έγινε…».

Η 45χρονη οδηγός, μετά τη σύγκρουση, φέρεται να έσπασε την ηλιοροφή του πολυτελούς αυτοκινήτου για να απεγκλωβιστεί και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο. Ωστόσο, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ κατάφεραν να την εντοπίσουν, με την ίδια τελικά να ομολογεί ότι ήταν εκείνη πίσω από το τιμόνι.

Πώς έγινε το τροχαίο στη Θέρμη

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο οδηγός της Porsche έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, πέφτοντας πάνω στο δεύτερο όχημα. Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός έσπασε την ηλιοροφή του πολυτελούς οχήματος και τράπηκε σε φυγή.



Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τους δύο επιβαίνοντες στο άλλο όχημα, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Το έργο της προανάκρισης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ στη δημοσιότητα δόθηκαν οι πρώτες εικόνες από το τροχαίο με τα δύο αυτοκίνητα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.



Όπως φαίνεται και στο βίντεο που ακολουθεί, η Porsche έχει καρφωθεί σε κολόνα, την ώρα που το δεύτερο όχημα έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.