Τροχαίο με την Porsche: Για κακούργημα η 45χρονη – Η δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη

Δεν έπεισε τελικά τον εισαγγελέα η 45χρονη οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου μάρκας Porsche που ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα, τα ξημερώματα της Παρασκευής έξω από την Θέρμη της Θεσσαλονίκης. Ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη σε βάρος της 45χρονης οδηγού της μαύρης Porsche. Η γυναίκα, που εγκατέλειψε το σημείο της σύγκρουσης, κατηγορείται για μια σειρά σοβαρών αδικημάτων.

Η 45χρονη διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση που οδήγησε σε βαριά σωματική βλάβη και σωματική βλάβη από αμέλεια και εγκατάλειψη του σημείου του ατυχήματος. Επίσης για οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών. Μάλιστα, η ίδια φέρεται να παραδέχθηκε πως είχε καταναλώσει ένα ηρεμιστικό χάπι (Xanax).

Παραπέμπεται στον ανακριτή

Μετά τη δίωξη, η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε σε ειδική ανακρίτρια, ενώ αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία της. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένονται επίσης, για να συμπληρώσουν τη δικογραφία.

Οι συνήγοροι της 45χρονης, Μιχάλης Σανίδας και Κωνσταντίνος Οικονόμου, αντέδρασαν έντονα στις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι από τις αιματολογικές εξετάσεις δεν προέκυψε κατανάλωση αλκοόλ. Ο κ. Οικονόμου υποστήριξε ότι ο προέλεγχος έδειξε 0,08 mg/L αλκοόλ, τιμή πολύ χαμηλότερη από ό,τι αρχικά είχε αναφερθεί. Τόνισε επίσης ότι η υπόθεση έχει πάρει μεγαλύτερη έκταση λόγω της αναγνωρισιμότητας της κατηγορούμενης και του ακριβού αυτοκινήτου που οδηγούσε, χαρακτηρίζοντάς την ως μια υπόθεση «που συμβαίνει καθημερινά».

Η ανατροπή με το αλκοτεστ

Η 45χρονη συνελήφθη περίπου έξι ώρες μετά το ατύχημα στο σπίτι της και σύμφωνα με δηλώσεις των δικηγόρων της, οι αιματολογικές της εξετάσεις είναι αρνητικές σε αλκοόλ, ενώ το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει και η Τροχαία. Την Παρασκευή η Τροχαία είχε ανακοινώσει ότι είχε εντοπιστεί οινόπνευμα στο δείγμα αίματος της οδηγού της Porsche και για αυτό η τελική επιβεβαίωση ότι δεν υπήρχε αλκοόλ στο αίμα της 45χρονης αλλάζει πλήρως τα δεδομένα.