Σε εξέλιξη η επιστροφή των Αθηναίων - Αυξημένη κίνηση στις Εθνικές, μποτιλιάρισμα στο Λιμάνι Πειραιά

Αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη για διαρροή νερού στον Λευκό Πύργο

Ο δήμος σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «δεν σχετίζεται με τις δημόσιες τουαλέτες αλλά με βλάβη σε αγωγό της ΕΥΑΘ».

Η περιοχή του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης και στο βάθος ο Λευκός Πύργος/Φωτ. αρχείου INTIME
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Αναστάτωση προκάλεσε το πρωί της Κυριακής η εικόνα με τα νερά να τρέχουν στην περιοχή του Λευκού Πύργου, στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης.

Αν και αρχικά υπήρξαν αναφορές ότι η διαρροή σχετίζεται με τις δημόσιες τουαλέτες, ο Δήμος Θεσσαλονίκης με ανακοίνωσή του ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για βλάβη σε αγωγό της ΕΥΑΘ.

«Η σημερινή διαρροή νερού στο ύψος του Λευκού Πύργου στην παραλία δεν σχετίζεται με τις δημόσιες τουαλέτες, αλλά οφείλεται σε βλάβη αγωγού της ΕΥΑΘ», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κεντρικός δήμος.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση που δημοσιεύει η ιστοσελίδα thestival.gr, υπήρξε άμεση επικοινωνία με την ΕΥΑΘ από τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο αγωγός έκλεισε και συνεργεία του Δήμου έσπευσαν στο σημείο για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση της περιοχής.

