Αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη για διαρροή νερού στον Λευκό Πύργο

Αναστάτωση προκάλεσε το πρωί της Κυριακής η εικόνα με τα νερά να τρέχουν στην περιοχή του Λευκού Πύργου, στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης.



Αν και αρχικά υπήρξαν αναφορές ότι η διαρροή σχετίζεται με τις δημόσιες τουαλέτες, ο Δήμος Θεσσαλονίκης με ανακοίνωσή του ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για βλάβη σε αγωγό της ΕΥΑΘ.



«Η σημερινή διαρροή νερού στο ύψος του Λευκού Πύργου στην παραλία δεν σχετίζεται με τις δημόσιες τουαλέτες, αλλά οφείλεται σε βλάβη αγωγού της ΕΥΑΘ», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κεντρικός δήμος.



Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση που δημοσιεύει η ιστοσελίδα thestival.gr, υπήρξε άμεση επικοινωνία με την ΕΥΑΘ από τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο αγωγός έκλεισε και συνεργεία του Δήμου έσπευσαν στο σημείο για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση της περιοχής.