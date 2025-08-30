Τροχαίο με Porsche: Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται η 26χρονη τραυματίας - Τι λένε οι δικηγόροι της οδηγού

Στο νοσοκομείο παραμένουν τα δύο άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/8), στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών με την Porsche που οδηγούσε η 45χρονη επιχειρηματίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ιστοσελίδα voria.gr, η 26χρονη οδηγός του δεύτερου οχήματος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ λόγω τραυματισμού στους πνεύμονες.

Από την άλλη, ο 28χρονος σύντροφός της, που επίσης υπήρξε θύμα του ατυχήματος, βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση και νοσηλεύεται σε κλινική με κατάγματα στους σπονδύλους.

Ποινική δίωξη για κακούργημα στην οδηγό της Porsche

Από την πλευρά της η 45χρονη οδηγός της Porsche έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, ενώ παραμένει υπό κράτηση έως την απολογία της. Ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη σε βάρος της 45χρονης οδηγού της μαύρης Porsche. Η γυναίκα, που εγκατέλειψε το σημείο της σύγκρουσης, κατηγορείται για μια σειρά σοβαρών αδικημάτων.

Η 45χρονη διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση που οδήγησε σε βαριά σωματική βλάβη και σωματική βλάβη από αμέλεια και εγκατάλειψη του σημείου του ατυχήματος. Επίσης, για οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών. Μάλιστα, η ίδια φέρεται να παραδέχθηκε πως είχε καταναλώσει ένα ηρεμιστικό χάπι (Xanax).

Οι συνήγοροι της 45χρονης, Μιχάλης Σανίδας και Κωνσταντίνος Οικονόμου, αντέδρασαν έντονα στις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι από τις αιματολογικές εξετάσεις δεν προέκυψε κατανάλωση αλκοόλ. Ο κ. Οικονόμου υποστήριξε ότι ο προέλεγχος έδειξε 0,08 mg/L αλκοόλ, τιμή πολύ χαμηλότερη από ό,τι αρχικά είχε αναφερθεί. Τόνισε επίσης ότι η υπόθεση έχει πάρει μεγαλύτερη έκταση λόγω της αναγνωρισιμότητας της κατηγορούμενης και του ακριβού αυτοκινήτου που οδηγούσε, χαρακτηρίζοντάς την ως μια υπόθεση «που συμβαίνει καθημερινά».