Τροχαίο με Porsche: «Είναι θαύμα πώς βγήκαν ζωντανοί» - Συγκλονίζει η μητέρα της 26χρονης στη ΜΕΘ

Κρατούμενη παραμένει η 45χρονη οδηγός της Porsche, η οποία κατηγορείται ότι προκάλεσε το τροχαίο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/8), όταν φέρεται να διεμβόλισε άλλο όχημα από το οποίο βγήκε σοβαρά τραυματισμένη η 26χρονη οδηγός, ενώ τραυματίστηκε και ο 28χρονος φίλος και συνοδηγός της.

Η 45χρονη η οποία, μέσω των συνηγόρων της, επικαλείται κενά μνήμης την ώρα του περιστατικού και υποστηρίζει ότι έπαθε σοκ, ενώ αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή αύριο Τρίτη (2/9).

Την ίδια ώρα, η 26χρονη οδηγός εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, με την κατάστασή της να είναι σταθερή ενώ ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή της.

«Είναι θαύμα πώς βγήκαν ζωντανοί»

Μιλώντας στον ANT1, η μητέρα της 26χρονης περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που βιώνει τις τελευταίες ημέρες, μετά το σοβαρό τροχαίο που οδήγησε την κόρη της στο νοσοκομείο.

«Μόνο 5 λεπτά με αφήσανε να μπω στη ΜΕΘ να τη δω. Το παιδί είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, είναι σε σοκ. Θα χρειαστεί πολλή δουλειά μετά για να επανέλθει», είπε η μητέρα της κοπέλας και πρόσθεσε: «Ο φίλος της και αυτός έχει σοβαρά θέματα, δηλαδή έχει σπασμένους σπονδύλους στην σπονδυλική στήλη, θα τον βάλουν για μαγνητική. Είναι ξαπλωμένος μόνιμα».

«Η κατάστασή της είναι σταθερή. Δεν κινδυνεύει η ζωή της, αλλά έχει τα σπασμένα πλευρά, έχει μία σοβαρή βλάβη στα πνευμόνια, πρέπει να υποστηρίζεται με οξυγόνο. Για αυτό είναι στη ΜΕΘ», ανέφερε η μητέρα της 26χρονης.

«Το θετικό είναι ότι ζουν, μέσα από εκείνο το αμάξι σε άθλια κατάσταση. Είναι θαύμα πώς βγήκαν ζωντανοί. Το πίσω μέρος του αμαξιού, το πορτμπαγκάζ και οι πίσω οι θέσεις έχουν κολλήσει στο μπροστά, δηλαδή αν κάποιος καθόταν πίσω δεν θα ζούσε», είπε χαρακτηριστικά.

Στρέφοντας τα πυρά της στην 45χρονη οδηγό της Porsche, η μητέρα της 26χρονης τόνισε: «Είναι κρίμα τέτοιες συμπεριφορές οδηγικές, αντικοινωνικές γιατί καταστρέφουνε ζωές. Καλή είναι η πρόληψη αλλά και όταν γίνονται αυτά πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά».

«Θυμάμαι μόνο τα αίματα στο πρόσωπό μου»

Από την πλευρά της, η 45χρονη οδηγός, είπε στην πρώτη κατάθεσή της, ότι το τελευταίο πράγμα που θυμάται είναι η κίνηση να ανοίξιε το air condition του αυτοκινήτου.

Η γυναίκα, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται, δεν θυμάται τίποτα από εκείνη την ώρα ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης της οδηγού του πολυτελούς οχήματος, έκαναν λόγο για μερική απώλεια μνήμης και για τον λόγο αυτό, δεν μπόρεσε να ειδοποιήσει άμεσα τις αρχές, μετά το τροχαίο.

Συγκεκριμένα, φέρεται να δήλωσε τα εξής: «Πήγαινα με το αυτοκίνητό μου στο σπίτι και έσκυψα να ανοίξω τον κλιματισμό. Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτα, παρά μόνο τα αίματα στο πρόσωπό μου και τον πόνο όταν έφτασα στο νοσοκομείο. Εκεί έμαθα ότι με είχε πάει η φίλη μου και τότε μου είπαν ότι συγκρούστηκα με άλλο αυτοκίνητο».

Η 45χρονη οδηγός της Porsche διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη, σωματική βλάβη από αμέλεια, κατά συρροή, εγκατάλειψη από υπαίτιο τροχαίου από οδηγό που είχε ως αποτέλεσμα σωματική βλάβη ατόμων.

Η οδηγός, μετά το τροχαίο στη Θέρμη, έφυγε από το σημείο της σύγκρουσης πριν φτάσει η αστυνομία αλλά τελικά συνελήφθη περίπου 7 ώρες αργότερα. Η ίδια αρνείται ότι εγκατέλειψε τα θύματα και δήλωσε πως βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.