Θρασύτατη ληστεία στην Κηφισιά: Έδεσε ηλικιωμένη και της πήρε κοσμήματα, μετρητά και κινητό

Στιγμές αγωνίας έζησε μία 89χρονη γυναίκα στην Κηφισιά, το πρωί της Κυριακής (31/8) όταν ένας άνδρας εισέβαλε στο ισόγειο σπίτι της και τη λήστεψε.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, ένας άγνωστος άνδρας με καρό πουκάμισο εισέβαλε στο διαμέρισμα της ηλικιωμένης γυναίκας, από την ανοιχτή μπαλκονόπορτα.

Ο άγνωστος έσπρωξε την 89χρονη και αφού την ακινητοποίησε, δένοντας τα πόδια, τα χέρια και το στόμα της με μονωτική ταινία, αφαίρεσε ένα κινητό τηλέφωνο, κοσμήματα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, έξω από το σπίτι τον ληστή περίμενε άλλος ένας συνεργός του, με τον οποίον και διέφυγαν μαζί.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δύο δραστών.