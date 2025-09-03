Breaking news icon BREAKING
Σκηνές τρόμου στο Παγκράτι: Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών - Διέφυγαν οι δράστες

Υπό την απειλή όπλων, ακινητοποίησαν τους παρευρισκόμενους και απέσπασαν άγνωστο χρηματικό ποσό.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών, στην περιοχή του Παγκρατίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά και οπλισμένα εισέβαλαν στο κατάστημα περίπου στις 22:00. Υπό την απειλή όπλων, ακινητοποίησαν τους παρευρισκόμενους και απέσπασαν άγνωστο χρηματικό ποσό.

Αμέσως μετά τη ληστεία, οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

