Χαμός στην Αττική Οδό: Σύγκρουση φορτηγών - Κλειστές λωρίδες και στα δυο ρεύματα

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην Αττική Οδό, λόγω της σύγκρουσης δύο φορτηγών οχημάτων στο ύψος των Άνω Λιοσίων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ένα φορτηγό συγκρούστηκε με έτερο φορτηγό που μετέφερε ΙΧ αυτοκίνητα.

Βίντεο από το drone του flash: Σύγκρουση φορτηγών στην Αττική Οδό. Κλειστές λωρίδες και στα δυο ρεύματα pic.twitter.com/5P3OPBxeq7 — Flash.gr (@flashgrofficial) September 1, 2025

Στο σημείο επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο καθώς έκλεισαν τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία στους οδηγούς που κινούνται στην Αττική Οδό.

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Η κίνηση των οχημάτων έχει διακοπεί στο ρεύμα προς Ελευσίνα στη μεσαία και αριστερή λωρίδα, καθώς και στην αριστερή λωρίδα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, η μεσαία λωρίδα στο ρεύμα προς Ελευσίνα δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο ένας οδηγός μετά το τροχαίο πήρε το φορτηγό του και εγκατέλειψε το σημείο με τις Αρχές να τον αναζητούν ενώ το άλλο φορτηγό που μετέφερε τα οχήματα παραμένει στο σημείο.

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι τρία ΙΧ που μετέφερε η νταλίκα, από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης έχουν πέσει στο οδόστρωμα.

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου 2025, προκλήθηκε κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική Οδό, έπειτα από σύγκρουση δύο φορτηγών οχημάτων στο 14,8 χιλιόμετρο, στο ύψος των Άνω Λιοσίων.

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Εξαιτίας του συμβάντος, η μεσαία και η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουν κλείσει, ενώ ταυτόχρονα, έχει κλείσει και η αριστερή λωρίδα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές, εφόσον είναι δυνατόν».