Τροχαίο στη Θέρμη: Παραδέχθηκε η 45χρονη ότι οδηγούσε την Porsche - Τι έδειξε το αλκοτέστ

Εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις Αρχές η ιδιοκτήτρια της μαύρης Porsche, που προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, κοντά στο εμπορικό κέντρο της Θέρμης.

Η 45χρονη γυναίκα, η οποία είναι ιδιοκτήτρια μεγάλης επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον χώρο των κέντρων αισθητικής και της περιποίησης νυχιών, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να καταθέσει για το περιστατικό, όπου και παραδέχθηκε ότι εκείνη οδηγούσε τη στιγμή του τροχαίου.

Μάλιστα, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η γυναίκα βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, καθώς οι σχετικές μετρήσεις αλκοτέστ «έδειξαν» ότι τα ποσοστά αλκοόλης ήταν άνω του επιτρεπόμενου ορίου.

Υπό αυτές τις συνθήκες συνελήφθη και εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία θα οδηγηθεί για τα περαιτέρω στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται πως εξαιτίας του τροχαίου, δύο άτομα διακομίστηκαν τραυματισμένα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, με μία γυναίκα να είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση.

Πώς έγινε το τροχαίο στη Θέρμη

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο οδηγός της Porsche έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, πέφτοντας πάνω στο δεύτερο όχημα. Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός έσπασε την ηλιοροφή του πολυτελούς οχήματος και τράπηκε σε φυγή.

Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τους δύο επιβαίνοντες στο άλλο όχημα, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Το έργο της προανάκρισης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ στη δημοσιότητα δόθηκαν οι πρώτες εικόνες από το τροχαίο με τα δύο αυτοκίνητα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που ακολουθεί, η Porsche έχει καρφωθεί σε κολόνα, την ώρα που το δεύτερο όχημα έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.