Τροχαίο στην Εύβοια: Αδελφός γνωστής δημοσιογράφου ο 44χρονος που «έσβησε» στην άσφαλτο

Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Εύβοιας μετά την είδηση του τραγικού θανάτου του Γιάννη Καράπα, αδελφού της γνωστής δημοσιογράφου, Μαρίας Καράπα, που δραστηριοποιείται στην πόλη της Χαλκίδας και την Εύβοια.



Ο 44χρονος δικυκλιστής τραυματίστηκε θανάσιμα σε τροχαίο που σημειώθηκε στον δρόμο Αλιβερίου – Χαλκίδας, αμέσως μετά την διασταύρωση της παραλίας Ποντικού. Η σύζυγός του, Λίλα, που επέβαινε επίσης στη μηχανή, τραυματίστηκε σοβαρά και διεκομίσθη στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά.



Σοβαρά τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας και οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου, που συγκρούστηκε με τη μηχανή. Αμέσως μετά, προκλήθηκε πυρκαγιά. Μάλιστα, ενδεικτικό της σφοδρότητας της σύγκρουσης είναι το γεγονός ότι το δίκυκλο βρέθηκε αρκετά μέτρα μακριά από τον δρόμο μέσα σε χωράφι.

Ο Γιάννης Καράπας με την αδελφή του, δημοσιογράφο, Μαρία Καράπα/Tvstar