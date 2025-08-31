Εύβοια: Στο φως από καθαρή τύχη χριστιανικό νεκροταφείο του 1821

Μία σημαντική ανακάλυψη μνημείου, έγινε τυχαία στην Εύβοια, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών, βρέθηκε νεκροταφείο από τον 19ο αιώνα.



Πρόκειται για χριστιανικό νεκροταφείο, το οποίο φαίνεται να χρονολογείται γύρω στο 1821 και εντοπίστηκε χθες, Σάββατο 30 Αυγούστου, κάτω από την περιοχή του Αγγελή Γοβιού στην Καστέλλα.



Το σημαντικό εύρημα εντοπίστηκε, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Eviaonline κατά τη διάρκεια των εργασιών για τον Βιολογικό Καθαρισμό και μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί περίπου επτά τάφοι.



Στο σημείο παρενέβη άμεσα η αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία.



Η εταιρεία που πραγματοποιεί τις εργασίες προχώρησε σε παράκαμψη από το σημείο με στόχο να διευκολυνθούν οι προβλεπόμενες αρχαιολογικές διαδικασίες και να συνεχιστεί το έργο χωρίς να υπάρξει φθορά στα ευρήματα.