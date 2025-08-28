Bίντεο σοκ από το Σχηματάρι: Η στιγμή που φορτηγό «καρφώνεται» σε ΙΧ - Ανύπαρκτη η σηματοδότηση

Καρέ-καρέ καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 25 Αυγούστου 2025, στο Σχηματάρι.

Ένα φορτηγό με ρυμουλκούμενο πέφτει με ταχύτητα πάνω σε ΙΧ, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού του επιβατικού οχήματος.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο φαίνεται καθαρά η ανεξέλεγκτη πορεία του φορτηγού, το οποίο κινείται με μεγάλη ταχύτητα και συγκρούεται βίαια με το ΙΧ.

Το αυτοκίνητο «εκτοξεύεται» μέτρα μακριά και λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης το μπροστινό μέρος του μετατρέπεται σε μια άμορφη μάζα σιδερικών. Όπως φαίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό που δημοσίευσε η τοπική ιστοσελίδα eviaonline.gr οδηγοί άλλων ΙΧ σταματούν και τρέχουν πανικόβλητοι να βοηθήσουν τον εγκλωβισμένο οδηγό.

Λίγο αργότερα στο σημείο έσπευσε η αστυνομία καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματισμένο οδηγό του ΙΧ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο της περιοχής.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου δεν υπάρχει ούτε σηματοδότηση ούτε ένδειξη προτεραιότητας, γεγονός που καθιστά τη διέλευση ιδιαίτερα επικίνδυνη.