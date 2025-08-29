Τραγωδία στην άσφαλτο: Μηχανή σκότωσε γυναίκα - Χαροπαλεύει το εγγόνι της στο νοσοκομείο

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται ο βαρύς φόρος αίματος στην άσφαλτο των ελληνικών δρόμων. Η κυκλοφοριακή κουλτούρα πολλών οδηγών είναι ανύπαρκτη με αποτέλεσμα τον χαμό αθώων ζωών.

Ο πιο πρόσφατος κρίκος σε αυτήν την μακάβρια αλυσίδα είναι το τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (29/8) στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα , στο ύψος της οδού Μαξίμου.

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και η 8χρονη εγγονή της τραυματίστηκε, όταν παρασύρθηκαν από μηχανή μεγάλου κυβισμού την ώρα που επιχειρούσαν να διασχίσουν τον δρόμο.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που η μηχανή κατέληξε περίπου 150 μέτρα μακριά από το σημείο της παράσυρσης.

Credits: tempo24.news

Σύμφωνα με μαρτυρίες που κατέγραψε το thebest.gr, ο οδηγός της μηχανής φέρεται να ξεκίνησε με κόκκινο φανάρι και να κινήθηκε με υψηλή ταχύτητα – στοιχείο που διερευνάται από τις αρχές. Η μηχανή παρέσυρε τη γυναίκα, η οποία κρατούσε από το χέρι το παιδί, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Όπως καταγράφει το tempo24.news, από την σύγκρουση ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο. Έχει τραύματα αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του. Στο σημείο συγκεντρώθηκε κόσμος ενώ η αστυνομία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Η μάστιγα των τροχαίων

Τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής των τελευταίων ετών, που έχει στη διάθεσή του το Flash.gr, για τους ανήλικους οδηγούς, είναι αποκαλυπτικά. Το 2023 ξεψύχησαν στο οδόστρωμα, ανά την επικράτεια, 10 παιδιά-οδηγοί ηλικίας έως 17 ετών ενώ τραυματίστηκαν περίπου 400 ανήλικοι οδηγοί. Ο απολογισμός όμως ήταν βαρύς και για το 2024. Μέχρι και τον Οκτώβριο, 11 παιδιά, που είτε κράτησαν τιμόνι είτε μπήκαν σε αυτοκίνητο χωρίς ενήλικα, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα, ενώ τραυματίστηκαν περίπου 350.

Την ίδια μελανή εικόνα δίνουν και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ , με πάνω από 55 νεκρούς (ανεξαρτήτως ηλικίας) ανά μήνα, επίσης για το ’24. Νέοι που είναι πιο επιρρεπείς σε ατυχήματα: