«Φονιάδες» χωρίς έγγραφα: Πώς η ψηφιοποίηση αποκαλύπτει χιλιάδες πλαστά διπλώματα

Απίστευτα είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως από τους ελέγχους της τροχαίας για κυκλοφοριακές παραβάσεις. Εκατοντάδες διπλώματα οδήγησης αποδεικνύονται πλαστά σε τυχαίους τροχονομιακούς ελέγχους.

Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στα παλιού τύπου δίπτυχα διπλώματα, τα οποία ήταν πολύ εύκολο να παραχαραχθούν από επιτήδειους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η καθιέρωση των διπλωμάτων νέου τύπου όμως άλλαξε τα δεδομένα, ενώ οι διασταυρώσεις που γίνονται πλέον πολύ εύκολα μέσω της ψηφιοποίησης αποκαλύπτουν τους επικίνδυνους για πεζούς και άλλους οδηγούς πολίτες που οδηγούν χωρίς δίπλωμα.

Την ίδια ώρα τελειωμό δεν έχουν τα περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης τόσο στην Αττική, όσο και στην επαρχία. Τα ξημερώματα της Κυριακής η Τροχαία πέρασε χειροπέδες σε οδηγό μηχανής που οδηγούσε με 170 χλμ/ώρα στην περιφερειακή Υμηττού, σε σημείο που το όριο δεν ξεπερνά τα 50 χλμ/ώρα.

Αυτοκίνητο παρέσυρε 33χρονη πεζή

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή (31.08.2025) στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, όπου αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή γυναίκα.

Το ατύχημα προκάλεσε ο 58χρονος οδηγός του αυτοκινήτου ο οποίος, στις 2 τα ξημερώματα κινούνταν επί της λεωφόρου Ποσειδώνος και έχοντας αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα, παρέσυρε την 33χρονη, η οποία έχει καταγωγή από τη Ρουμανία.

Κοζάνη: Τροχαίο με θύμα έναν 28χρονο

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας οδηγός αυτοκινήτου, νωρίς το πρωί της Κυριακής (31.08.2025), σε τροχαίο που σημειώθηκε στην Κοζάνης – Λάρισας.

Λίγο μετά τις 7 το πρωί ενημερώθηκαν οι αρχές για το τροχαίο δυστύχημα στην Κοζάνη, στο 2ο χλμ. της εθνικής οδού, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο 28χρονος μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του βγήκε εκτός οδοστρώματος, έσπασε τις προστατευτικές μπάρες και κατέληξε σε χωράφι.