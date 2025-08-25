Ένα στα δύο φορτηγά παρανομεί: Πάνω από 110.000 παραβάσεις σε 6 μήνες

Η Αστυνομία έβγαλε στο «μικροσκόπιο» τους οδηγούς φορτηγών, φέρνοντας στο φως μια ανησυχητική εικόνα: Μέσα σε μόλις έξι μήνες εντοπίστηκαν περισσότερες από 110.000 παραβάσεις σε όλη την Ελλάδα.

Οι έλεγχοι ήταν εκτεταμένοι και περιλάμβαναν πάνω από 218.000 φορτηγά, δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης. Τα στοιχεία προκαλούν προβληματισμό, καθώς σχεδόν ένα στα δύο οχήματα βρέθηκε να παρανομεί. Ο συνολικός αριθμός των παραβάσεων έφτασε τις 111.278, αποδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος που απειλεί την οδική ασφάλεια.

Οι πιο συχνές παραβάσεις στα φορτηγά

Στην πρώτη θέση βρίσκονται οι παραβάσεις που σχετίζονται με τον χρόνο εργασίας και ξεκούρασης των οδηγών, με 42.948 καταγεγραμμένα περιστατικά. Η κούραση πίσω από το τιμόνι μπορεί να αποβεί μοιραία, γι’ αυτό και η τήρηση των ωραρίων αποτελεί ζήτημα ζωής.

Εξίσου ανησυχητικά είναι τα 31.710 περιστατικά παραβάσεων που αφορούσαν τον ταχογράφο, τη συσκευή που καταγράφει την ταχύτητα και τον χρόνο οδήγησης. Η παραποίηση ή η μη χρήση του υπονομεύει την ασφάλεια όλων.

Υπέρβαρα οχήματα και επικίνδυνα φορτία

Πολλά φορτηγά βρέθηκαν να κινούνται με υπέρβαρο φορτίο, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων. Συχνές ήταν και οι παραβάσεις για λανθασμένη πρόσδεση ή κάλυψη φορτίου, που μπορεί να οδηγήσουν σε τραγικά συμβάντα στο οδικό δίκτυο.

Τεχνικές παραλείψεις που σκοτώνουν

Η τεχνική κατάσταση των οχημάτων αποτελεί άλλο ένα μεγάλο «καμπανάκι». Φορτηγά με φθαρμένα ελαστικά, χωρίς έγκυρο ΚΤΕΟ ή με σοβαρές μηχανικές ελλείψεις εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν κανονικά στους δρόμους, αποτελώντας κινούμενους κινδύνους.

Οι συνέπειες για τους παραβάτες

Όταν οι αρχές εντοπίζουν τόσο σοβαρές παρατυπίες, πολλά φορτηγά ακινητοποιούνται επί τόπου, μέχρι να συμμορφωθούν με τον νόμο. Η στάση αυτή δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει ανοχή απέναντι σε πρακτικές που απειλούν τη ζωή οδηγών και πολιτών.

Συνεχείς έλεγχοι για περισσότερη ασφάλεια

Η Ελληνική Αστυνομία έχει καταστήσει σαφές ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη τη χώρα με την ίδια ένταση. Στόχος είναι οι επαγγελματίες οδηγοί να τηρούν τη νομοθεσία και να βελτιωθεί ουσιαστικά το επίπεδο οδικής ασφάλειας για όλους.