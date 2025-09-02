Δίπλωμα Οδήγησης: Όσα πρέπει να ξέρεις για χαρτιά, κόστη και… ταμπού

Το δίπλωμα οδήγησης είναι για πολλούς ανθρώπους το πρώτο μεγάλο βήμα προς την αυτονομία (ή την ελευθερία). Ωστόσο, η διαδικασία απόκτησής του διαφέρει δραματικά από χώρα σε χώρα στην Ευρώπη, τόσο σε κόστος όσο και σε δυσκολία. Εδώ, σε βοηθάω να βρεις τι χρειάζεσαι και συγκρίνουμε την εμπειρία στην Ελλάδα με αυτήν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ελλάδα: Υψηλό κόστος, απαιτητικές εξετάσεις

Διαδικασία: Η διαδικασία είναι αυστηρή. Απαιτείται ιατρική εξέταση, συμμετοχή σε υποχρεωτικά μαθήματα σε σχολή οδηγών (20 θεωρητικά, 20 πρακτικά) και, τελικά, εξετάσεις σε ένα από τα πιο απαιτητικά θεωρητικά τεστ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (πάνω από 700 ερωτήσεις) και μια πρακτική εξέταση με αυστηρούς εξεταστές.

Κόστος: Στις μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, το συνολικό κόστος ξεπερνά συνήθως τα 1.200 - 1.500 ευρώ (ίσως και παραπάνω) . Σε επαρχιακές πόλεις, το κόστος μπορεί να είναι χαμηλότερο, ξεκινώντας από περίπου 800€. Το ποσό περιλαμβάνει τα έξοδα της σχολής, φορολογικές εισφορές, παράβολα εξετάσεων και ιατρική γνωμάτευση.

Χρόνος: Η διαδικασία θεωρητικά διαρκεί 2 έως 4 μήνες. Ωστόσο, οι χρόνοι αναμονής για τις εξετάσεις μπορεί να παρατείνουν δραστικά τη διαδικασία, ιδίως σε περιοχές με πολλούς υποψήφιους.

Δυσκολία: Τα ποσοστά αποτυχίας είναι γενικά πολύ υψηλά, τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό κομμάτι, το οποίο είναι γνωστό για την αυστηρότητά του. Βέβαια τα παραπάνω είναι ο κανόνας και δυστυχώς υπάρχουν και οι… εξαιρέσεις. Στην Ελλάδα θα βρεις (δυστυχώς) και κάποιους που παρακάμπτουν τις διαδικασίες και με κάποιο τίμημα σου δίνουν μία άδεια οδήγησης. Τις περισσότερες φορές (ανάλογα με το τι έχεις πληρώσει) μπορεί να πάρεις ένα πλαστό δίπλωμα (πολύ κοντά στο νόμιμο) ή ένα κακό αντίτυπο, το οποίο θα σε βάλει σε μπελάδες από τον πρώτο κιόλας έλεγχο… Όπως καταλαβαίνεις καλύτερα να αποφύγεις αυτό τον δρόμο.

Τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση διπλώματος οδήγησης είναι τα εξής:

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86

Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών

Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο

Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής για τις ιατρικές εξετάσεις

Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

Τα απαιτούμενα παράβολα και χαρτόσημα από το Δημόσιο Ταμείο

Συνολικό Κόστος

Το συνολικό κόστος για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης κυμαίνεται από 800€ έως 1.500 ευρώ, ανάλογα με τη σχολή και τον αριθμό των μαθημάτων. Ο αναλυτικός… λογαριασμός είναι ο εξής:

Παράβολα και τέλη: 138€

Θεωρητικά μαθήματα: 80€ (ελάχιστο)- 150€ (μέγιστο)

Θεωρητική εξέταση: 15€ - 30€

Πρακτικά μαθήματα

25 μαθήματα x 20€ = 500€ (ελάχιστο)

25 μαθήματα x 40€ = 1.000€ (μέγιστο)

Πρακτική εξέταση: 140€ - 200€

Ιατρικά πιστοποιητικά: 20€ - 60€

Τα παράβολα

Παράβολο αρχικής διάθεσης: 60€

Παράβολο προγραμματισμού θεωρητικής εξέτασης: 15€

Παράβολο προγραμματισμού πρακτικής εξέτασης: 15€

Παράβολο εκτύπωσης άδειας οδήγησης: 30€

Χαρτόσημο αρχικής χορήγησης: 18€

Μην ξεχνάς

Η οδήγηση με συνοδό είναι υποχρεωτική για οδηγούς κάτω των 18 ετών.

Απαιτείται η νόμιμη ασφάλιση του οχήματος για να οδηγείς.

Αν οδηγείς όχημα τρίτου, πρέπει να είσαι δηλωμένος οδηγός στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Μια Πανευρωπαϊκή Ματιά

Ιταλία

Κόστος: ~700€ - 1.000€ (σχετικά οικονομικό).

Διάρκεια: 3-6 μήνες.

Δυσκολία: Θεωρείται λιγότερο απαιτητικό σύστημα.

Γαλλία

Κόστος: ~1.500€ - 1.800€+ (ανταγωνίζεται ή ξεπερνά το ελληνικό).

Διάρκεια: Μπορεί να ξεπεράσει τους 6 μήνες λόγω υποχρεωτικής περιόδου αναμονής 2 μηνών και πολλών υποψηφίων για εξετάσεις.

Δυσκολία: Η πρακτική εξέταση είναι ιδιαίτερα απαιτητική.

Γερμανία

Κόστος: ~2.000€ - 2.500€ (η ακριβότερη επιλογή).

Διάρκεια: 3-5 μήνες.

Δυσκολία: Πολύ αυστηρή και με λεπτομέρεια στις εξετάσεις.

Σουηδία (Βόρεια Ευρώπη)

Κόστος: ~1.500€ - 2.000€ (υψηλό).

Διάρκεια: Μπορεί να είναι μακρά λόγω πολλών υποψηφίων και πολύπλοκου συστήματος εξετάσεων

Δυσκολία: Σύμφωνα με αναφορές, είναι εξαιρετικά απαιτητική, με έμφαση στις πρακτικές εξετάσεις και την ασφάλεια.

Τελικά;

Πιο Ακριβό: Γερμανία (2000€+).

Πιο Οικονομικό: Ιταλία.

Πιο Απαιτητικό/Δύσκολο: Γερμανία και Σουηδία λόγω του βάθους εκπαίδευσης. Ακολουθεί η Ελλάδα (λόγω έμφασης στα θεωρητικά μαθήματα) και Γαλλία (λόγω πρακτικής εξέτασης).

Πιο Εύκολο: Η Ιταλία φαίνεται να έχει την πιο ευθεία διαδικασία.