Πάτρα: Παλιός γνώριμος των Αρχών ο 46χρονος που παρέσυρε τη γιαγιά Τιτίκα

Ο 46χρονος οδηγός που φέρεται να προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, που στοίχισε τη ζωή στην 86χρονη γιαγιά, η οποία θυσιάστηκε για να σώσει την 8χρονη εγγονή της, είναι παλιός γνώριμος των Αρχών. Ο οδηγός της μηχανής, που φέρεται να πέρασε με κόκκινο, φέρεται να έχει «βαρύ» ποινικό παρελθόν, έχοντας μάλιστα κάνει φυλακή.

Ο 46χρονος άνδρας, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος Πατρών, φέρεται να έχει μείνει στη φυλακή για δύο χρόνια, κατηγορούμενος για ναρκωτικά και κλοπές, ενώ αποφυλακίστηκε στο 2013, σύμφωνα με όσα αναφέρει το tempo24.

Ο άνδρας οδηγήθηκε σήμερα Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 στον εισαγγελέα Πατρών, από τον οποίο ζήτησε κι έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τρίτη (02/09) στον ανακριτή.

Ο οδηγός αντιμετωπίζει κακουργηματική ποινική δίωξη, ενώ ο ίδιος ισχυρίζεται πως δεν πρόλαβε να αντιδράσει.



Την ίδια ώρα, η 8χρονη Μαρία παραμένει για τρίτη ημέρα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο καθώς έχει κατάγματα και τραύματα σε ολόκληρο το σώμα της.

Σύμφωνα με τις συγκλονιστικές μαρτυρίες, η 8χρονη σώθηκε από την αυτοθυσία της γιαγιάς της Τιτίκας Στασινοπούλου, η οποία έκανε το σώμα της «ανθρώπινη ασπίδα» για το κορίτσι, όταν είδε τη μοτοσικλέτα να έρχεται κατά πάνω τους.



Η εξόδιος ακολουθία της 86χρονης, που έχει δύο παιδιά και τέσσερα εγγόνια, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (02/09).

«Αν δεν κατηγορηθεί για φόνο ο οδηγός, θα πάρω τον νόμο στα χέρια μου»

Την ίδια ώρα, σοκαρισμένος είναι ο πατέρας της 8χρονης που σώθηκε επειδή η 86χρονη έβαλε το σώμα της «ασπίδα» μπροστά στη μηχανή.

«Γυρνώντας από το νότιο πάρκο και λίγο πριν να ανέβει η γιαγιά με το παιδί μου πάνω στο διάζωμα για να περάσουν στο άλλο ρεύμα απέναντι ο ασυνείδητος οδηγός πέρασε με κόκκινο το φανάρι από την Ιερόθεου επί της ακτής Δυμαίων με ιλιγγιώδη ταχύτητα, η γιαγιά βλέπει την μηχανή ότι πάει να πέσει πάνω στο παιδί, πετάει το παιδί στο πεζοδρόμιο χτυπάει την γιαγιά την σακατεύει. Ακαριαίος θάνατος επιτόπου και σπάει χέρια, πόδια και στο παιδί μου και αυχένα», τονίζει.

«Με παίρνουν τηλέφωνο από το ΕΚΑΒ και μου λένε τι είχε συμβεί. Πάω να δω το παιδί μου και έπειτα πήγα να δω την γιαγιά στο νοσοκομείο. Η γιαγιά που είπαν πως πέθανε. Το θέαμα που αντίκρισα εγώ στο νεκροτομείο ήταν απερίγραπτο δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», αναφέρει.