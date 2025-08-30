Πάτρα: Συγκλονίζει ο πατέρας της 7χρονης - «Αν δεν κατηγορηθεί για φόνο, θα τον σκοτώσω εγώ»

Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα Σάββατο (30/8) ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας που σκότωσε την 86χρονη γυναίκα στην Πάτρα ενώ παρέσυρε και την 7χρονη που κρατούσε από το χέρι η άτυχη ηλικιωμένη.

Στον ασυνείδητο οδηγό ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη και τη Δευτέρα (1/9) θα απολογηθεί στον ανακριτή. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του flamis.gr του έγινε αλκοτέστ το οποίο βγήκε αρνητικό!

Ο ίδιος δήλωσε συντετριμμένος και απλά κούνησε το κεφάλι του όταν του είπαν για το κόκκινο φανάρι που παραβίασε. Σε σχέση με το δυστύχημα δήλωσε πώς δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

«Αν δεν κατηγορηθεί για φόνο ο οδηγός, θα πάρω τον νόμο στα χέρια μου»

Την ίδια ώρα, σοκαρισμένος είναι ο πατέρας της 7χρονης που σώθηκε επειδή η 86χρονη γειτόνισσά τους που την πήγαινε βόλτα, έβαλε το σώμα της «ασπίδα» μπροστά στη μηχανή.

Το τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα σημειώθηκε όταν ο οδηγός της μηχανής, έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, χτύπησε τη γυναίκα η οποία διέσχιζε τον δρόμο, κρατώντας το 8χρονο κοριτσάκι με το δεξί της χέρι.

Μετά το τροχαίο η 86χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ η 7χρονη διακομίστηκε ελαφρά τραυματισμένη στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας

«Ήρθε η γειτόνισσα η οποία είναι πολλά χρόνια γειτόνισσα μας η οποία ξέρει τα παιδιά μου, εγώ είμαι 44 χρονών έχω τρία ανήλικα παιδιά, είμαι οδηγός βαρέου οχήματος νταλίκας και ήρθε η γιαγιά η οποία είχε πει στην μικρή θα έρθω το απόγευμα να σε πάω βόλτα, χτύπησε η μακαρίτισσα την πόρτα μου και της λέω “γιαγιά Τιτίκα η μικρή δεν είναι εδώ, έχει πάει με την μαμά της να ψωνίσει”», λέει ο πατέρας του κοριτσιού, σύμφωνα με το flamis.gr.

«Έρχεται την παίρνει μετά από λίγο, όλο χαρά το παιδί μου φεύγουν, όλο χαρά το παιδί μου να πάμε στο νότιο πάρκο, μιλάμε για μια απόσταση από το σπίτι μου 500 μέτρα όπου στην μέση υπάρχει παραλιακή ζώνη, οδός ταχείας κυκλοφορίας ας το πούμε, από εκεί γίνεται είσοδος και έξοδος στην Πάτρα», προσθέτει.

«Γυρνώντας από το νότιο πάρκο και λίγο πριν να ανέβει η γιαγιά με το παιδί μου πάνω στο διάζωμα για να περάσουν στο άλλο ρεύμα απέναντι ο ασυνείδητος οδηγός πέρασε με κόκκινο το φανάρι από την Ιερόθεου επί της ακτής Δυμαίων με ιλιγγιώδη ταχύτητα, η γιαγιά βλέπει την μηχανή ότι πάει να πέσει πάνω στο παιδί, πετάει το παιδί στο πεζοδρόμιο χτυπάει την γιαγιά την σακατεύει. Ακαριαίος θάνατος επιτόπου και σπάει χέρια, πόδια και στο παιδί μου και αυχένα», τονίζει.

«Το θέαμα που αντίκρισα στο νεκροτομείο ήταν απερίγραπτο»

«Με παίρνουν τηλέφωνο από το ΕΚΑΒ και μου λένε τι είχε συμβεί. Πάω να δω το παιδί μου και έπειτα πήγα να δω την γιαγιά στο νοσοκομείο. Η γιαγιά που είπαν πως πέθανε. Το θέαμα που αντίκρισα εγώ στο νεκροτομείο ήταν απερίγραπτο δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», αναφέρει.

«Σήμερα το πρωί με κάλεσε η Τροχαία να δώσω κατάθεση, εγώ χθες το βράδυ 4:30 ήμουν στο σημείο που έγινε το περιστατικό στο σημείο υπάρχει 150 μέτρα φρενάρισμα και διάσπαρτα τα κομμάτια της μηχανής.

Σήμερα θα περάσει από ανακριτή και εισαγγελέα, εγώ είμαι 45 χρονών έχω τρία παιδιά, η αυτοθυσία που έκανε αυτή η γυναίκα για να σώσει το παιδί μου και αν έχω και λίγο φιλότιμο επάνω μου και φοράω παντελόνια, αν αυτός δεν κατηγορηθεί για κακούργημα για φόνο, τον νόμο θα τον πάρω στα χέρια μου εγώ. Και θα το κάνω για την αυτοθυσία που έκανε αυτή η γυναίκα για το παιδί μου. Εγώ θα τον σκοτώσω με τα ίδια μου τα χέρια και ας έρθουν να με δικάσουν», καταλήγει ο πατέρας της 7χρονης.