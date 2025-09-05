Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Η 8χρονη που έσωσε η ηρωίδα γιαγιά συνεχίζει την αποθεραπεία στο σπίτι

Μια πράξη αυτοθυσίας που συγκλόνισε το πανελλήνιο εκτυλίχθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (29/8) στην Πάτρα, όταν μια 86χρονη γυναίκα, η γιαγιά Τιτίκα, έβαλε το σώμα της «ασπίδα» για να προστατεύσει ένα 8χρονο κορίτσι από διερχόμενη μηχανή. Το τροχαίο συνέβη κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης βόλτας στη γειτονιά, αλλά η κατάληξή του θα μπορούσε να είναι τραγική, αν δεν υπήρχε η αυτοθυσία της ηλικιωμένης. Η μικρή σώθηκε χάρη στην ηρωική αντίδραση της ηλικιωμένης γυναίκας και, πλέον, συνεχίζει την αποθεραπεία της με κατ’ οίκον νοσηλεία, δίνοντας τον δικό της δύσκολο αγώνα για πλήρη ανάρρωση.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πληροφορίες του tempo24.news, η μικρή συνεχίζει κατ’ οίκον τη νοσηλεία της μετά τη μεταφορά της από το Καραμανδάνειο, όπου παρέμεινε για μέρες με πολλαπλά κατάγματα και μώλωπες.

Το παιδί είναι σχεδόν ακινητοποιημένο, ενώ, όπως δήλωσε στο ίδιο μέσο ο πατέρας της μικρής αναμένεται να της τοποθετηθεί ειδικό ορθοπεδικό κρεβάτι και θα μεταφερθεί ξανά για επανεξέταση από τους γιατρούς.

Προφυλακιστέος ο 46χρονος οδηγός- Παλιός γνώριμος των Αρχών

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο 46χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, μετά την απολογία την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στον ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι ο 46χρονος, ο οποίος κινείτο με τη μοτοσικλέτα του επί της λεωφόρου Ακτής Δυμαίων, με κατεύθυνση προς τη διασταύρωση με την οδό Βορείου Ηπείρου, παρέσυρε την 86χρονη και την 8χρονη που διέσχιζαν κάθετα τον δρόμο, καθώς πραραβίασε κόκκινο φανάρι. Σε σχέση με το δυστύχημα δήλωσε πώς δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Ο 46χρονος άνδρας, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος Πατρών, φέρεται να έχει μείνει στη φυλακή για δύο χρόνια, κατηγορούμενος για ναρκωτικά και κλοπές, ενώ αποφυλακίστηκε στο 2013, σύμφωνα με όσα αναφέρει το tempo24.