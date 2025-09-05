Θρηνεί το Κιάτο για την 25χρονη Μαργαρίτα που σκοτώθηκε σε τροχαίο λίγες μέρες μετά τα γενέθλιά της
Το αυτοκίνητό της συγκρούστηκε με φορτηγό που οδηγούσε ένας 70χρονος.
Στο πένθος έχει βυθιστεί το Κιάτο για την 25χρονη Μαργαρίτα, η οποία σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο δρόμο Κιάτο - Σούλι το πρωί της Πέμπτης (4/9).
Η νεαρή κοπέλα βρήκε τραγικό θάνατο όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό, στο οποίο επέβαινε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.
Το τροχαίο σημειώθηκε χθες στις 06:55 το πρωί, στη θέση «Αρκούδα». Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η 25χρονη οδηγός να τραυματιστεί θανάσιμα. Ο 70χρονος οδηγός και η 61χρονη συνεπιβάτιδα του φορτηγού τραυματίστηκαν ελαφρά.
Μάλιστα, σύμφωνα με το thriassio.gr, η 25χρονη Μαργαρίτα λίγες ημέρες πριν γιόρταζε τα γενέθλιά της.