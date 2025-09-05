Θρηνεί το Κιάτο για την 25χρονη Μαργαρίτα που σκοτώθηκε σε τροχαίο λίγες μέρες μετά τα γενέθλιά της

Στο πένθος έχει βυθιστεί το Κιάτο για την 25χρονη Μαργαρίτα, η οποία σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο δρόμο Κιάτο - Σούλι το πρωί της Πέμπτης (4/9).

Η νεαρή κοπέλα βρήκε τραγικό θάνατο όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό, στο οποίο επέβαινε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

Το τροχαίο σημειώθηκε χθες στις 06:55 το πρωί, στη θέση «Αρκούδα». Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η 25χρονη οδηγός να τραυματιστεί θανάσιμα. Ο 70χρονος οδηγός και η 61χρονη συνεπιβάτιδα του φορτηγού τραυματίστηκαν ελαφρά.

Μάλιστα, σύμφωνα με το thriassio.gr, η 25χρονη Μαργαρίτα λίγες ημέρες πριν γιόρταζε τα γενέθλιά της.