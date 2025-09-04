Ελλάδα Τροχαίο Θάνατοι Τραυματισμός Κιάτο Local News

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρή 25χρονη σε τροχαίο στο Κιάτο - Συγκρούστηκε με φορτηγό

Άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Τραγικό θάνατο σε τροχαίο βρήκε μία 25χρονη γυναίκα νωρίς το πρωί της Πέμπτης (4/9), στην περιοχή του Κιάτου.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη περίπου στις 6.55 στον δρόμο Κιάτο – Σούλι, στη θέση Αρκούδα.

Το ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο οδηγός ήταν η 25χρονη κοπέλα, φέρεται συγκρούστηκε με φορτηγό στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι, ένας 70χρονος άνδρας και μια 61χρονη γυναίκα.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα η 25χρονη, ενώ οι επιβαίνοντες του άλλου οχήματος τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.

Προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας.

