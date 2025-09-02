Τροχαίο στην Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 46χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τη γιαγιά Τιτίκα

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο 46χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, μετά την απολογία του σήμερα Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στον ανακριτή, για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στην Πάτρα, με θύμα μία 86χρονη και ελαφρά τραυματισμένη μία 8χρονη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 46χρονος, ο οποίος κινείτο με τη μοτοσικλέτα του επί της λεωφόρου Ακτής Δυμαίων, με κατεύθυνση προς τη διασταύρωση με την οδό Βορείου Ηπείρου, παρέσυρε την 86χρονη και την 8χρονη που διέσχιζαν κάθετα τον δρόμο.

Κατόπιν, η 86χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ η 8χρονη διακομίστηκε τραυματισμένη στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας. Μετά το τροχαίο η Αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη του 46χρονου.

Παλιός γνώριμος των Αρχών ο 46χρονος

Ο 46χρονος άνδρας, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος Πατρών, φέρεται να έχει μείνει στη φυλακή για δύο χρόνια, κατηγορούμενος για ναρκωτικά και κλοπές, ενώ αποφυλακίστηκε στο 2013, σύμφωνα με όσα αναφέρει το tempo24.

Την ίδια ώρα, η 8χρονη Μαρία παραμένει για τρίτη ημέρα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο καθώς έχει κατάγματα και τραύματα σε ολόκληρο το σώμα της.

Σύμφωνα με τις συγκλονιστικές μαρτυρίες, η 8χρονη σώθηκε από την αυτοθυσία της γιαγιάς της Τιτίκας Στασινοπούλου, η οποία έκανε το σώμα της «ανθρώπινη ασπίδα» για το κορίτσι, όταν είδε τη μοτοσικλέτα να έρχεται κατά πάνω τους.