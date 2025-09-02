Στη ΜΕΘ 47χρονος διασώστης του ΕΚΑΒ μετά από τροχαίο στην Καλλιθέα - Έκκληση για αίμα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (1/9) στην Καλλιθέα, με θύμα τον 47χρονο διασώστη του ΕΚΑΒ Δημήτρη Μητρόπουλο, ο οποίος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Νίκαιας.

Το περιστατικό συνέβη στη συμβολή των οδών Επαμεινώνδα και Πεισιστράτου, όταν η μοτοσικλέτα του διασώστη συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο με τουρκικές πινακίδες, που οδηγούσε ηλικιωμένος. Ο οδηγός συνελήφθη, ενώ τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης διερευνά η Τροχαία Καλλιθέας. Ο άτυχος διασώστης, μέλος του τμήματος μοτοσικλετών του ΕΚΑΒ, επέστρεφε από περιστατικό στη Λεωφόρο Συγγρού όταν σημειώθηκε το ατύχημα.

Τώρα ο άνθρωπος που καθημερινά σώζει ζωές, βρίσκεται στην πιο κρίσιμη «αποστολή» του, νοσηλευόμενος στη ΜΕΘ σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Συγκλονισμένοι οι συνάδελφοί του, στο σωματείο των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, κάνουν έκκληση για αίμα, ζητώντας τη στήριξη όλων.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν στο Νοσοκομείο Νίκαιας (όπου εφημερεύει σήμερα) αλλά και σε όλες τις αιμοδοσίες νοσοκομείων στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα, δίνοντας το όνομά του.

Δείτε την ανάρτηση:

«Ο συνάδελφός μας, Μητρόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου, διασώστης του τμήματος μοτοσικλετών του ΕΚΑΒ, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Νίκαιας έπειτα από σοβαρό τροχαίο εν ώρα υπηρεσίας.

Υπάρχει άμεση και μεγάλη ανάγκη για αίμα. Όσοι μπορούν, παρακαλούνται να προσέλθουν: στο Νοσοκομείο Νίκαιας (όπου εφημερεύει).

Από σήμερα το πρωί σε όλες τις αιμοδοσίες νοσοκομείων στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα, δίνοντας το όνομά του. Η συμβολή όλων μας είναι πολύτιμη για να στηρίξουμε τον Δημήτρη στη μάχη που δίνει» αναφέρεται στην ανακοίνωση του σωματείου.