Σοβαρό τροχαίο στα Οινόφυτα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματίες σημειώθηκε λίγο πριν τις 07:00 το πρωί της Τρίτης (2/9) στα Οινόφυτα.

Ειδικότερα, το τροχαίο σημειώθηκε κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες όταν ένα αυτοκίνητο που κινούνταν στον παράδρομο της Εθνικής Οδού συγκρούστηκε με φορτηγό στο ύψος της Χαλκόρ.

Από τη σφοδρή σύγκρουση υπήρξαν τραυματίες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που επικαλείται η τοπική ιστοσελίδα evima.gr.

Στο σημείο βρίσκονται άνδρες της ΕΛΑΣ ενώ έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τους τραυματίες.