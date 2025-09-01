Κομφούζιο στην Αθηνών-Κορίνθου: Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες, τραυματίστηκε ο οδηγός

Κομφούζιο σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας 1ης Σεπτεμβρίου 2025 στην εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου καθώς ένα φορτηγό ανατράπηκε με αποτέλεσμα να τυλιχτεί στις φλόγες.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό έχει προκληθεί στο 43ο χιλιόμετρο στο ρεύμα προς Αθήνα με αποτέλεσμα να κλείσουν αρχικά και οι δυο λωρίδες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Τροχαίας, η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, αυτή την ώρα, διεξάγεται κανονικά από τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου από τις δύο δεξιές λωρίδες.

Ωστόσο, παραμένει η εκτροπή της κυκλοφορίας στον κόμβο Κινέττας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Όπως έγινε γνωστό, ο οδηγός του φορτηγού φέρεται να έχει τραυματιστεί ελαφρά.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστά τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα ενώ στο σημείο έσπευσαν η πυροσβεστική καθώς και διασώστες προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία οδηγό όπως και τμήμα της Τροχαίας για να εξακριβώσει τις συνθήκες του συμβάντος.