Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου: Τρεις τραυματίες μεταξύ αυτών ένα παιδί

Πολύ σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της 1η Σεπτεμβρίου στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου στο 56ο χιλιόμετρο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά με αποτέλεσμα το ένα εξ' αυτών να έχει εκτραπεί μέσα σε χωράφια.

Από τη σύγκρουση έχουν τραυματιστεί οι δύο ενήλικες οδηγοί, αλλά και ένα ανήλικο παιδί.

Στο σημείο έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες ενώ τα αίτια της σύγκρουσης διερευνά το τοπικό τμήμα της Τροχαίας.