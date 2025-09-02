Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό - ΙΧ αυτοκίνητο έπεσε σε νησίδα

Αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, λόγω εκτροπής ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ΙΧ αυτοκίνητο έχει πέσει σε νησίδα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Πού καταγράφεται αυξημένη κίνηση

Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων σε αρκετούς από τους μεγάλους οδικούς άξονες της πρωτεύουσας, με το μήνυμα προς όλους να είναι πως... καλοκαιρινές διακοπές τέλος!

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Τροχαία, αυτή τη στιγμή καταγράφεται αυξημένη κίνηση στους παρακάτω δρόμους:

Βασ. Κωνσταντίνου

Πανεπιστημίου

Λιμάνι Πειραιά

Παράλληλα, στην Αττική Οδό αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται ομαλά, ενώ γύρω στις 11:00 το πρωί καταγράφονταν καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία (ρεύμα προς Ελευσίνα) και 5-10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία (ρεύμα προ Αεροδρόμιο).